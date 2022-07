New York Spirits Competition: Glendalough ist Irische Distillery des Jahres

Wie wir in der heutigen Pressemitteilung des Distributor in Deutschland Eggerssohn lesen können, gewann die irische Glendalough Distillery einige bemerkenswerte Auszeichnungen. Neben dem Rose Gin, der die Gold-Medaille erhielt, überzeugten zwei Glendalough Whiskeys die Jury. Sowohl Glendalough Double Barrel Single Grain Whiskey als auch Glendalough 7 Year Old Single Malt Mizunara Oak Finish erhielten die Auszeichnung Double Gold. Zusätzlich wurde die Brennerei in New York noch zur Irischen Destillerie des Jahres gekürt. Da gratulieren wir ganz herzlich!

Hier die Presseinformation dazu:

New York: Glendalough ist Irische Distillery des Jahres

If you can make it there, you’ll make it anywhere

Die Glendalough Distillery überzeugt bei der diesjährigen New York Spirits Competition. Zwei Whiskeys der irischen Brennerei wurden mit Double Gold prämiert, ein Gin mit der Goldmedaille.

Die Double Goldmedaille gewann einerseits der Klassiker von Glendalough, Double Barrel Single Grain Whiskey. Andererseits erhielt auch eine Neuabfüllung diese Prämierung, der erst dieses Jahr eingeführte 7jährige Single Malt mit Mizunara Cask Finish, welcher bereits in San Francisco eine Double Gold Auszeichnung erhielt. Neben den exzellenten Whiskey-Bewertungen überzeugte auch Glendalough Rose Gin die Jury und erhielt eine Goldmedaille.

Dieser Goldregen wird noch gekrönt mit dem Titel „Irish Distillery of the Year“, den die Spirituosen-Experten an die Glendalough Distillery vergeben haben. Ein wahrer Grund zu feiern für die Brennerei in den Wicklow Mountains.

Seit 2010 wird die jährlich stattfindende New York International Spirits Competition in der Metropole durchgeführt. Per Blindverkostung beurteilt die Jury aus Spirituosen-Experten die eingereichten Abfüllungen. 2022 nahmen über 1400 Spirituosen aus 39 Ländern an der renommierten Verkostung teil.

Eine Double Gold Prämierung muss einstimmig durch alle Jury-Mitglieder erfolgen und ist somit umso wertvoller. Der Wettbewerb selbst bezeichnet die Double Gold Gewinner als „Phenomenal Product“.

Wir gratulieren Glendalough zu diesem phänomenalen Erfolg in New York und freuen uns bereits auf weitere großartige Neuigkeiten der Irischen Destillerie des Jahres.