PR: Gold beim ISW für Glendalough

Die irische Glendalough Distillery freut sich nach den zwei Double Goldmedaillen bei der San Francisco World Spirits Competition (wir berichteten) nun über die Goldmedaillie beim renommierten Meininger’s International Spirits Award (ISW)! Darüber informiert uns ihr Distributor in Deutschland, Eggerssohn, in seiner heutigen Aussendung. Wir gratulieren der Glendalough Distillery ganz herzlich, und präsentieren Ihnen die Pressmitteilung:

Gold beim ISW für Glendalough

Glendalough Pot Still Irish Whiskey erneut mit Gold ausgezeichnet

Nachdem Glendalough Pot Still dieses Jahr bereits eine Goldmedaille bei der San Francisco World Spirit Competition gewonnen hat, wurde dieser außergewöhnliche Whiskey nun auch beim renommierten Meininger’s International Spirits Award (ISW) mit Gold prämiert.

Im August bewertete eine hochkarätige Expertenjury die eingereichten Spirituosen nach strengem Reglement, bei dem Kriterien wie „Optik“, „Geruch“, „Geschmack“ und „Gesamteindruck“ nach einem 100 Punkte Schema beurteilt werden. Es wurden knapp 200 Whisk(e)ys eingereicht, das Niveau war durchweg hoch.

Glendalough Pot Still überzeugte die Jury mit seiner Balance und Komplexität. Malznoten in Harmonie mit Gewürzen, Röstaromen und Vanille sowie eine feine Cremigkeit kennzeichnen diesen Irish Whiskey. Seine besondere Charakteristik erhält er nach einer 3jährigen Reifung in Bourbon-Fässern durch ein einjähriges Finish in seltenen Fässern aus irischer Eiche. Diese werden für die Glendalough Distillery aus Eichen der nahen Wicklow Mountains gefertigt, nachhaltig gefällt innerhalb eines Wiederaufforstungsprogramms.

Wunderbar ausgewogen, würzig mit feinen Eichenaromen, Glendalough Pot Still Irish Whiskey ist einfach Gold wert!