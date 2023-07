Großes Finale beim ISW 2023 – Port Askaig 100° Proof Islay Single Malt Whisky ist Single Malt des Jahres 2023

Der Meininger’s International Spirits Award ISW 2023 ist zu Ende gegangen, und die Fachjury hat in diversen Kategorien ihr Sieger des Jahres gekürt.

Wir haben die Gewinner in den Whiskykategorien (Preisträger sind in diesem Jahr der Port Askaig, der Old Perth, Waterford, Hinch, SLYRS, Heaven’s Door, Kavalan und Stauning) aus der Presseaussendung des Meininger Verlags herausgenommen und listen diese, mit einigen Zusatzinfos, auf:

Großes Finale beim ISW 2023

Die dritte und letzte Verkostungsrunde des Jahres beim Meininger’s International Spirits Award Ende Juni widmete sich den großen Schwerpunkten Whisk(e)y, Rum und Getreidespirituosen wie Wodka und Korn. Knapp 550 Produkte aus aller Welt wurden von der renommierten Expertenjury blind verkostet und bewertet. Die besten 165 wurden mit einer Gold- (149x) bzw. einer Großen Goldmedaille (16x) ausgezeichnet.



Zusätzlich wurden 17 Sonderauszeichnungen an die besten Spirituosen ihrer Kategorie vergeben. Diese stellen wir Ihnen hier kurz vor.



Scottish Whisky (Single Malt) des Jahres 2023:

Port Askaig 100° Proof Islay Single Malt Whisky



Großes Gold



Die Brennerei Port Askaig wird man auf Islay vergeblich suchen, doch dieser Single Malt des unabhängigen Labels – der geneigte Genießer darf selbst mutmaßen, aus welcher Destille jener stammen mag – verkörpert die vollkommene Balance der besonders bei Liebhabern rauchiger Whiskys verehrten Insel: prägnante Zitrusnoten, Salzwasser, Lakritz, sowie Butterscotch und dunkle Beeren – das alles gesellt sich zu einem langanhaltenden Torf-Finale der Extraklasse.



Einreicher: Kirsch Import e.K.

Scottish Whisky (Blended) des Jahres 2023:

Old Perth Ltd. Edition Pedro Ximénez



Großes Gold



Die Blending-Experten von Old Perth überraschen neuerdings zusätzlich zu ihrer Core Range mit spannenden Limited Editions und ganz besonders eingeschlagen hat die Pedro Ximénez-Edition. Der namensgebende süße Sherry gibt auch die aromatische Richtung vor, obgleich auch Oloroso Sherry-Casks zum Einsatz kamen. 15 Monate Finish in First Fill PX-Fässern im andalusischen Jerez de la Frontera sorgen für ein perfektes Erlebnis für Freunde von Sherry-Malts.



Einreicher: Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG

Irish Whiskey (Single Malt) des Jahres 2023:

Waterford The Cuvee



Großes Gold



Achtung, Titelverteidiger! Zum zweiten Mal infolge steht „The Cuvee“ von Waterford ganz oben. Die markante blaue Flasche spielte beim Tasting natürlich keine Rolle – die inneren Werte glänzen aber mindestens genauso schön. Das „Terroir“ 25 verschiedener Gerstenfelder wird zu einem tiefen, voluminösen Whisky (man schreibt sich entgegen irischer Traditionen ohne ‚e‘) vermählt: fruchtig, würzig, ölig und mit einem langanhaltenden Finish, das man nicht vergisst.



Einreicher: Kirsch Import e.K.

Irish Whiskey (Blended) des Jahres 2023:

Hinch Craft & Cask Imperial Stout Finish



Großes Gold



Was passt zu irischem Whiskey? Natürlich irisches Bier, genauer gesagt Imperial Stout. In solchen Fässern einer kleinen Craft-Brauerei reifte der Hinch Irish Whiskey nach, was ihm Aromen von Kakao, Toffee und stark geröstetem Kaffee verleiht – in der Süße verbirgt sich eine Spur Rauchigkeit. Dabei bleibt die gewohnte Milde der dreifachen Destillation aber stets erhalten, die einen wunderbar weichen Whiskey hervorbringt.



Einreicher: Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG

Deutscher Whisky des Jahres 2023:

SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish



Gold



Die deutschen Whisky-Pioniere vom Schliersee zeigen wieder einmal, warum sie in der obersten Liga spielen. Der charakteristische Single Malt darf, nachdem er über fünf Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche reifte, noch ein Finish in Fässern genießen, die vorher Rum aus der Karibik beherbergten – u.a. auch Rhum Agricole. Die milde bayrische Gerste harmoniert perfekt mit dem Fruchtbouquet und den Anklängen von Kamille und Bienenwachs, die das Finish mitbringen.



Einreicher: SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG

American Whiskey des Jahres 2023:

Heaven’s Door Schlumberger Selection 4



Gold



Der Heaven’s Door Bourbon – hinter der Marke steht niemand Geringeres als Bob Dylan – gewann schon einmal die Auszeichnung als bester American Whiskey, nun ist es die „German Selection by Schlumberger“, die brilliert. Nur wenige Fässer gibt man in Tennessee für Einzelfassabfüllungen frei – Fass Nr. 214 kommt hier mit 58,15 % vol. in die Flasche. Würzig-süß und langanhaltend überzeugt das charakteristische Aroma jeden Whisky-Fan auf der Stelle.



Einreicher: Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG

Whisky (international) des Jahres 2023:

Kavalan Solist Port Cask



Großes Gold



Obwohl erst 2005 erbaut, genießt die Kavalan Destillerie aus Taiwan bereits großes internationales Renommee in Whisky-Kreisen. Besondere Fass-Finishes sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Beim „Solist“ spielt süßer Portwein die Hauptrolle – ausgewählte first fill-Fässer verleihen dem Single Malt das fruchtig-weiche Aroma von süßer Trockenfrüchte und die satte, rot-schimmernde Farbe. Abgefüllt wird immer in Fassstärke und non-chill filtered.



Einreicher: Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG

Rye Whisky des Jahres 2023:

Stauning Bastard – Rye Whisky Mezcal Finish



Gold



Bei der dänischen Stauning Brennerei setzt man konsequent auf lokale Zutaten und so auch beim Roggen für den markanten Rye Whisky. Nicht lokal hingegen sind die mexikanischen Mezcal-Fässer, in denen der Rye ein sechs-monatiges Finish genießen durfte, nachdem er drei Jahre in neuen Eichenfässern lagerte. Ein „Bastard“, wie man ihn nur lieben kann, denn die Vermählung der beiden Komponenten gelingt perfekt – würzig, fruchtig, harmonisch und wild.



Einreicher: Kirsch Import e.K.

Verkostungsleiter Christian Wolf freut sich bereits jetzt auf das kommende Jahr beim ISW:

„Das Modell dreier thematischer Schwerpunkt-Verkostungen hat sich auch im zweiten Jahr bewährt. Mehr denn je konnten wir die Expertenjurys gezielt in ihren jeweiligen Fachgebieten einsetzen und den einreichenden Marken wie den Endverbrauchern damit ein besonders umfassendes aromatisches und qualitatives Feedback zu einer breiten Palette an Spirituosenkategorien liefern. Die Planung für 2024 läuft bereits auf Hochtouren und wir freuen uns schon jetzt auf die spannenden Innovationen und Dauerbrenner, die uns der Spirituosenmarkt kommendes Jahr präsentieren wird.“

Alle weiteren Informationen zum ISW finden Sie unter:

