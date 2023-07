Sommer-Cocktail: Laphroaig Peated Sour

Rauchige Erfrischung gefälltig? Dank Laphroaig können wir Ihnen hier ein einfaches und erfrischendes Cocktail-Rezept für einen heißen Sommertag vorstellen: Den Laphroaig Peated Sour. Bitte sehr:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

LAPHROAIG PEATED SOUR

Laphroaig ist ein vollmundiger und absolut unvergesslicher Single Malt Scotch Whisky, der dem klassischen Whisky Sour einen spannenden Twist verleiht. Er vereint torfige Schärfe mit einer leicht süßlichen Vanille-Nuss-Note und passt mit seinen erfrischenden Aromen perfekt in den Sommer. Die Reifung in ex-Bourbon-Fässern aus süßer amerikanischer Eiche verleiht ihm einen besonders authentischen Geschmack. Der Laphroaig Peated Sour ist ein wahrer Genuss an einem heißen Sommertag: Die Kombination aus Zitrone, Ingwer und Honig-Sirup unterstreicht den rauchig, torfigen Geschmack des Laphroaig Whiskys und bietet eine absolute Erfrischung.

Zutaten

50 ml Laphroaig 10 Year Old

25 ml Zitronensaft

15 ml Honig-Sirup

10 ml frischer Ingwer-Sirup

Zitrone und Ingwer

Zubereitung

Alle Zutaten in der oben genannten Reihenfolge in ein Glas geben. Eis hinzufügen und mit einem Metallshaker verschließen. 8 Sekunden lang schütteln und in ein mit Eis gefülltes Glas abseihen. Mit Zitrone & Ingwer garnieren.