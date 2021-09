PR: Neu von Kirsch Import – GlenAllachie 10 yo CS Batch 6 und Starward Ginger Beer Cask #6

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Batch 6 des GlenAllachie 10 yo in Fassstärke

des Ebenfalls die sechste Auflage des Starward Single Malt mit Ingwerbier-Finish

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Langsame Gärung, präzise Destillation und lange Reifung in besten Fässern – Das klingt nach einem neuen Batch GlenAllachie 10

Billy Walker verbrachte endlos viel Zeit im GlenAllachie-Lagerhaus, um Proben aus dem Fass-Sortiment der Distillery zu nehmen. Bei über 40.000 Fässern vor Ort ist das nichts für schwache Nerven. Aber es ist sicherlich gut investierte Zeit gewesen, wenn man die Ergebnisse seiner Bemühungen verkostet hat. Nach der Verkostung dieser riesigen Auswahl an Fässern hat Billy Walker den GlenAllachie 10 years old Cask Strength Batch 01 vorgestellt.

Es ist wieder an der Zeit und Sie können sich auf ein neues Batch der GlenAllachie 10 years old Cask Strength Serie freuen.

Der Schlüssel zu diesem großartigen Malt ist die Hingabe. Unter der Leitung von Master Distiller Billy Walker entsteht durch langsame Gärung, präzise Destillation und lange Reifung in den besten Fässern aus der ganzen Welt dieser fantastische Single Malt, der so natürlich ist wie der felsige Ort, aus dem er stammt. Und um diesen reichen, vollen Geschmack zu bewahren, wird er mit einem höheren Alkoholgehalt abgefüllt.

GlenAllachie 10 yo Cask Strength Batch 6

10 Jahre

Cask Strengh

57,8% Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Farbe: Sattes Mahagoni

Nase: Viel Heidehonig, dunkle Schokolade und Mokka, mit Mandeln, Zimt und Orangenschale.

Geschmack: Zartbitterschokolade, Sirup, Mokka, Heidehonig und Mandeln, dazu Zimtmarmelade und Grapefruit.

Ginger is the new Sherry?

Starward Single Malt mit Ingwerbier-Finish

Dieser Single Malt hat seine eigene Fangemeinde: Starward Ginger Beer Cask #6 ist bereits die sechste Auflage des australischen Whiskys aus der Project-Serie. Der Grund für die hohe Nachfrage? Eine experimentelle Fasskombination, die für Abwechslung am Gaumen sorgt. Dafür braut die progressive Brennerei sogar hausintern ihr eigenes Bier. Das Rezept für Starwards Ginger Beer ist wohl gehütet. Nur so viel sei verraten: Es enthält große Mengen an Ingwer, Zitronengras und Zitrusschalen. Das Ingwerbier reifte 6 Monate lang in Starward-Whiskyfässern – Casks voll spannender Aromen, die die Melbourner zu nutzen wissen.

Für ein 6-monatiges Finish füllte daher ein fruchtiger Blend aus zuvor in Rotwein- und Apera-Fässern, der australischen Version von Sherry, gereiftem Starward Australian Single Malt die Ingwerbierfässer – und lässt neugierigen Genießern mit Aromen wie Ingwer, dunkler Schokolade oder Orange das Wasser im Munde zusammenlaufen. Starward Ginger Beer Cask #6 ist Teil der Starward Projects. In ihrem „Labor-Programm“ haben die innovativen Australier Raum für Ideen und neue, einzigartige Ausdrucksformen für ihren Single Malt.

Starward Ginger Beer Cask #6

Australian Single Malt Whisky

4 Jahre

Fässer befüllt in 2017

Abgef. 2021

Fasstyp: Apera- und Rotweinfässer, Ginger Beer Casks (Finish)

48% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Ingwer, Orange und dunkle Schokolade.

Gaumen: Kräftig würziger Ingwer, frische Vanille und Ananas, ausgeglichen durch süße Rosinen und Feigen.

Nachklang: Intensives, wärmendes Mundgefühl mit kandiertem Ingwer und Zitrusfrüchten.