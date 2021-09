Einen Single Malt mit Blick auf die dunkleren Monate des Jahres kreierte Mackmyra Master Blenderin Angela D’Orazio. Die schwedische Brennerei stellt uns heute den neuen Mackmyra Stjärnrök vor. Die diesjährige Herbstveröffentlichung wird ab dem 15. September im Handel erhältlich sein. Alle weiteren Infos:

MACKMYRA KREIERT WHISKY UND FEIERT DAS MAGISCHE PHÄNOMEN

Tief – 50 Meter unter einem Berg ruht etwas, was sehr bald in den Himmel emporsteigen und zu einem neuen Phänomen erstrahlen wird. Der Mackmyra Stjärnrök setzt die stolze Tradition von Mackmyra fort, die traditionellen Normen der Whiskywelt herauszufordern und den Wunsch, schwedische Aromen, Handwerkskunst und Natur über die Grenzen des Landes hinaus zu verbreiten. In diesem Sinne wird nun die diesjährige Herbstveröffentlichung Stjärnrök vorgestellt. Ein wärmender Whisky für die kühleren Jahreszeitena, inspiriert von der Magie des nordischen Himmelszeltes. Stjärnrök ist ein limitierter Single Malt, der ab dem 15. September 2021 im Handel erhältlich sein wird.

Mackmyra stellt jedes Jahr aufs Neue zwei limitierte Saison-Editionen vor, und nach nunmehr 16 Jahren lässt sich von einer erfolgreichen Tradition sprechen. Mit diesen Saison-Editionen hat sich die Destillerie zudem auf dem internationalen Whisky-Markt einen Namen für eine abschließende Reifung in Fässern gemacht, die mit typischen Aromen aus der schwedischen Natur gesättigt waren. Diese innovative Serie von Abfüllungen trägt stark dazu bei, dass Mackmyra in der Kategorie “New World Whisky“ führend ist.

Mackmyra hat für die diesjährige Herbstausgabe große Mengen seiner eigenen handwerklichen Rauchrezeptur verwendet, die dann in ungesättigten, Ex-Bourbon-Fässern und neuen Fässern aus amerikanischer Eiche unterschiedlicher Größe gereift ist. Um den Rauch und die abgerundeten Noten des Oloroso zu ergänzen, wurden eine Reihe älterer Ex-Bourbon-Fässer hinzugefügt, die mit einer eleganten Rezeptur gefüllt waren, um die pikanten Zitrus- und Vanillenoten beizusteuern. Das Ganze wurde durch die Zugabe von würzigen schwedischen Eichenfässern, die mit schwedischem Moltebeerenwein gesättigt wurden, perfektioniert.

„Stjärnrök ist ein Whisky, bei dem die rauchigen Rezepte von Mackmyra im Mittelpunkt stehen. Ich liebe unsere älteren geräucherten Fässer und freue mich, sie in einer größeren Auflage präsentieren zu können“

sagt Angela D’Orazio, Master Blender Mackmyra.

Der saisonale Whisky Stjärnrök von Mackmyra wird am 15. September 2021 offiziell im Handel erhältlich sein.

Mackmyra Stjärnrök

Limitiert auf 17.000 Flaschen

Verkaufsstart: 15.09.2021

Artikel Nummer: 1014220

Alkoholgehalt: 46,1 %.

UVP: EURO 60,49

Mackmyra Stjärnrök ist ein schwedischer Single Malt Whisky mit runden Noten von Trauben und Rauch, der speziell für die dunklen Monate des Jahres entwickelt wurde. Das Ergebnis ist würzig mit einer deutlichen Rauchnote von Torf und Wacholder, gefolgt von Vanille-Toffee und dunkler Schokolade.

GESCHMACKSPROFIL

57 % des Whiskys bestehen aus unserer rauchigen (Rök) und extra rauchigen Rezeptur (Extra Rök), 5 % davon sind Smoketail.

FÄSSER

Oloroso

Ex-Bourbon

Amerikanische Eiche

Schwedische Eiche mit Moltebeerenwein gesättigt

TASTING NOTES

NASE

Würzig mit deutlich rauchigen Noten von Torf und Wacholder. Fruchtig mit Rosinen, Nüssen, Trockenfrüchten und Tönen von geröstetem Brot. Vanillekaramell, Tabakblätter, Sandelholz, Zeder und Ingwer.

GESCHMACK

Rauchig, fruchtig und würzig mit feinen Noten von Torf und Wacholder. Auf Mineralien und Kräuter folgen Vanille-karamell, Rosinen, Trockenfrüchte, Orangenschale und dunkle Schokolade. Weiterhin geröstete Eichenfässer, Sandel-holz und Zedernholz, Anis, weißer Pfeffer und Ingwer. Die Textur ist leicht ölig mit einer weichen, eichigen Würze.

NACHKLANG

Runder Rauch in Harmonie mit exotischen und getrockneten Früchten.