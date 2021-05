PR: Goldrausch bei Glendalough

Die Glendalough Distillery freut sich über zwei Double Goldmedaillen bei der San Francisco World Spirits Competition! Darüber informiert uns ihr Distributor in Deutschland, Eggerssohn, in seiner heutigen Aussendung. Wir gratulieren der Glendalough Distillery, und präsentieren Ihnen die Pressmitteilung, welche wir um den Gin-Anteil gekürzt haben:

Goldrausch bei Glendalough

Glendalough Whiskeys und Gins erfahren wahren Medaillenregen

Bei der im April durchgeführten renommierten San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) sind gleich mehrere Spirituosen der irischen Craft Distillery Glendalough ausgezeichnet worden.

Double Barrel Single Grain Irish Whiskey sowie Wild Botanical Gin überzeugten die Jury so sehr, dass sie mit der Double Goldmedaille gekürt wurden. Diese seltene Auszeichnung wird nur dann vergeben, wenn sämtliche Jurymitglieder eine eingereichte Spirituose mit Gold bewerten. Der Wettbewerb bezeichnet die Double Gold Gewinner als die besten Produkte der Welt, und Glendalough Double Barrel Irish Whiskey konnte nun bereits zum zweiten Mal nach 2015 diesen begehrten Titel für sich in Anspruch nehmen. Übrigens wurde dieser Whiskey kurz zuvor auch bei den World Whiskies Awards ausgezeichnet – dieses Mal zum Besten Irischen Single Grain Whiskey unter 12 Jahren. Dort überzeugte er die Jury mit seinen Zitrusnoten in Kombination mit Mandeln, Vanille und Honig, seiner feinen Süße und Ausgewogenheit sowie seinem nussigen Finish.

Neben den Double Gold Auszeichnungen erhielt Glendalough Pot Still Irish Whiskey in San Francisco die Goldmedaille, dies sogar zum zweiten Jahr in Folge.

Die Wettbewerbe

Die jährlich stattfindende San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) ist weltweit der einflussreichste Wettbewerb für Spirituosen. Im April 2021 bewertete die Jury fast 3.500 Einreichungen – mehr als je zuvor bei dieser Veranstaltung. Die World Whiskies Awards, präsentiert von TheDrinksReport.com und dem Whisky Magazine, gelten als jährliches Highlight der Whisky-Branche. In 2021 wurden über 1.000 Whiskies bei diesem Wettbewerb eingereicht. Das Gin Magazine hingegen richtet gemeinsam mit TheDrinksReport.com die World Gin Awards aus. Über 800 Teilnehmer der wacholderbasierten Spirituose konkurrierten in 2021 um die begehrten Trophäen.

Über Glendalough. Die erste Craft Distillery Irlands.

Die Geschichte der Glendalough Distillery ist die von fünf Freunden aus Dublin, die ihre regulären Jobs aufgaben, um die handwerkliche Brennerkunst Irlands zu neuem Leben zu erwecken. Die Mission: Die letzten 100 Jahre, in denen fast nur Blends den Ton angegeben hatten, vergessen zu machen und wieder den Stil der großen alten Destillate zu lancieren, die den irischen Whiskey einst berühmt machten. All ihre Destillate werden in kleinen kupfernen Pot Stills gebrannt, nicht gefiltert, mit Bergquellwasser aus Glendalough, dem „Tal der zwei Seen“ im County Wicklow, auf Trinkstärke gebracht und anschließend in First Fill Bourbon-Fässern gereift. Dann gönnt man den diversen Whiskeys ein individuelles Finish. Sämtliche Whiskeys werden nicht kalt filtriert.

Mittlerweile ist die Distillery preisgekrönt für ihre Gins und ihre Whiskeys und wurde kürzlich sogar mit dem Nachhaltigkeitspreis „Sustainable Distillery of the Year 2021“ der Icons of Whisky Awards ausgezeichnet.

Über EGGERSSOHN

EGGERSSOHN verbindet den Namen eines traditionsreichen, hanseatischen Weinhandelshauses mit dem frischen Engagement eines agilen und modernen Unternehmens. Wir beliefern als eigenständige Tochter der Eggers & Franke Gruppe exklusiv den gehobenen Weinfachhandel und die Gastronomie mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus aller Welt.