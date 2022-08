Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr können die Abfüllungen aus der Glendalough Distillery bei einem Spirituosenwettbewerb überzeugen. Nach den Goldmedaillen in San Francisco und New York werden die Whiskeys der irischen Brennerei auch beim Meininger‘s International Spirit Award ISW mit Goldmedaillen prämiert. Und auch hier gratulieren wir wieder ganz herzlich!

Hier die Presseinformation, die wir vom Distributor in Deutschland Eggerssohn erhalten haben :

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Goldmedaillen für Glendalough beim ISW

Glendalough überzeugt auch bei Deutschlands renommiertestem Spirituosenwettbewerb

Nach diversen Erfolgen bei wichtigen Wettbewerben in den USA gewinnt die irische Glendalough Distillery auch in Deutschland Edelmetall. Zwei Whiskeys der Brennerei wurden beim Meininger‘s International Spirit Award ISW mit Goldmedaillen prämiert.

Im Juli bewertete die hochkarätige Jury aus internationalen Spirituosenexperten die eingereichten Spirituosen der Kategorien Whisk(e)y, Rum, Vodka, Korn und Aquavit. Über 600 Produkte wurden per Blindverkostung bewertet, laut Wettbewerb mit konstant hohem Qualitätslevel besonders bei Whisk(e)y und Rum.

Aus dem Hause Glendalough überzeugt zunächst eine Single Cask Abfüllung: ein Single Grain Whiskey, der erst über ca. 3 Jahre in ex-Bourbon-Fässern reift, und anschließend über bis zu 12 Monate ein Finish in Calvados XO Fässern erfährt. Diese Fässer waren vorher über mindestens 6 Jahre mit Calvados XO befüllt, so dass sie nun ihre wunderbaren Aromen an den Whiskey abgeben können. Glendalough Calvados XO Finish Irish Whiskey ist, wie alle Glendalough Abfüllungen, nicht kühl filtriert und überzeugte die Jury mit seinen komplexen, harmonisch aufeinander abgestimmten Aromen von Äpfeln, Butterscotch, einem Hauch Honig sowie seinem Finish von grüner Apfelschale und holziger Würze.

Der neuste Whiskey der Brennerei ist der 7jährige Single Malt mit Mizunara Cask Finish, welcher seit seiner Einführung in diesem Jahr bereits bei verschiedenen internationalen Wettbewerben Bestnoten erhielt. Und auch beim ISW im Juli gewann dieser Whiskey die Goldmedaille. Er überzeugte besonders aufgrund seiner Komplexität und seinen bisquitartigen Malznoten im Zusammenspiel mit den Aromen des Mizunara-Fasses, so wie dunkler Schokolade, Orange, Sandelholz und Zimt. Diese vielfältigen und gut eingebundenen Aromen werden mit einem langem Abgang von getoasteter Eiche und orientalischen Gewürzen abgerundet.

Herzlichen Glückwunsch an die Glendalough Distillery zu diesem weiteren Beleg für die herausragende Qualität ihrer Whiskeys!