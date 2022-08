The Scotch Malt Whisky Society lädt am 30. September und 1. Oktober ihre deutschen Mitglieder sowie alle Whisky-Interessierten nach Nürnberg in den historischen Ballsaal der Nürnberger Bäckerinnung zu The Gathering ein. Was Sie dort erwartet, wie Sie Tickets erhlaten können und weitere Details zu dieser Vernastltung finden Sie in der dazu gehörenden Presseaussendung der SMWS Germany:

THE GATHERING – Das Whisky Festival der Scotch Malt Whisky Society kommt nach Deutschland

Vom 30.09. – 01.10.2022 lädt die Scotch Malt Whisky Society aus Edinburgh ihre deutschen Mitglieder sowie alle Whisky-Interessierten nach Nürnberg, um an zwei Tagen gemeinsam neue Abfüllungen zu probieren, sich auszutauschen und den besonderen Spirit dieses einzigartigen Whisky Clubs zu erleben.

Hauptschauplatz des Festivals ist der Bäckerhof im Zentrum von Nürnberg. Der historische Ballsaal der Nürnberger Bäckerinnung ist seit vielen Jahren Partner Bar der Scotch Malt Whisky Society (SMWS) und dient auch als Location für die monatlichen Tastings der SMWS in Nürnberg.

Die Besucher erwartet eine große und abwechslungsreiche Auswahl aktueller Abfüllungen, die Glasweise probiert werden können. Im Eintrittspreis sind ein SMWS Nosing-Glas sowie Coins für die ersten 6 Drams enthalten.

Weitere Programmpunkte:

Pop-up Shop mit Flaschenverkauf

Tastings mit unseren Ambassadoren

Dinner Event

Stadtführungen

Abschlussparty im Irish Castle

Tickets für beide Tage sind im Webshop der SMWS erhältlich:

https://smws.eu/nurnberg-the-german-gathering-30th-september/

https://smws.eu/nurnberg-the-german-gathering-1st-october/

Noch bis zum 28. August gibt es das Early Bird Ticket für 30 Euro (für Member) bzw. 40 Euro (für Gäste). Danach erhöht sich der Ticketpreis um 10 Euro für beide Tickets.

Tickets für das Dinner-Event und die Tastings werden in den nächsten Wochen ebenfalls im Webshop der SMWS verfügbar sein.

Über die SMWS

Die SMWS ist eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Organisation. Als ihr Gründer Phillip „Pip“ Hills in den 1970er Jahren damit begann, Destillerien zu besuchen und einzelne Fässer zu kaufen, um sie anschließend mit seinen Freunden zu teilen, war dieser Art des Whiskygenusses noch nahezu

unbekannt. Damals wurde Whisky ausschließlich in Form von Blends getrunken. Single Malt Whiskys, wie man sie heute kennt, gab es praktisch nicht.

Aus der Passion einer Gruppe von Freunden entstand ein Club, der heute ca. 30.000 Mitglieder auf der ganzen Welt hat und im nächsten Jahr sein 40jähriges Bestehen feiert. Nach wie vor liegt der Fokus des Unternehmens auf Einzelfassabfüllen in Fassstärke. Neben Whisky aus Schottland und vielen weiteren Nationen bereichern seit einigen Jahren auch Blends sowie Rum, Gin oder Cognac das Angebot.

Jeden Monat veröffentlicht die Society ca. 25 neue Abfüllungen, die von den Mitgliedern im Online Shop des SMWS erworben werden können. Eine Besonderheit der SMWS sind die Zahlencodes auf jeder Flasche. Die erste Zahl steht für die Destillerie, aus der das Fass der jeweiligen Abfüllung stammt. Die zweite Zahl gibt an, wie viele Fässer dieser Destillerie bereits abgefüllt wurden.

In Deutschland ist die SMWS aktuell in 12 Städten mit monatlichen Tastings präsent, in denen die Mitglieder und Gäste neue Abfüllungen probieren und sich austauschen können. Zudem arbeitet die SMWS mit lokalen Partner Bars zusammen, die Mitgliedern als Treffpunkt dienen und in denen eine wechselnde Auswahl von Society Whiskys ausgeschenkt wird.