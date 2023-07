Den 40. Geburtstag der Scotch Malt Whisky Society feiert man mit einem gebührenden Fest – und so ein Fest dauert nicht nur einen Tag, sondern gleich vier! In Berlin steigt vom 21. bis 24. September The Gathering, die Whisky-Fete der Extraklasse, beginnend mit einem Whisky & Popcorn Tasting im Kino, bis hin zu einem Whisky-Spaziergang durch Berlins Getränke-Geschichte.

Wo es die Tickets für die Events gibt, und was die SMWS allen Whiskyfreunden (und nicht nur seinen Mitgliedern) in diesen vier Tagen in Berlin bietet, lesen Sie nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Gathering Berlin – Die Scotch Malt Whisky Society feiert ihr 40jähriges Jubiläum mit einem eigenen Festival

Vom 21. bis 24. September erwartet Whisky-Freunde in Berlin ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Tastings und Gästen aus ganz Europa. Die Veranstaltungen erstrecken sich über die ganze Stadt und laden dazu ein, diesen einzigartigen Whisky- Clubs in all seinen Facetten kennenzulernen.

Los geht’s am Donnerstag mit einem Whisky & Popcorn Tasting im Kino. Am Freitag folgt eine Pub-Night in Berlins ältester Whisky-Kneipe, dem Union Jack. Samstags geht es zunächst auf die Spree, zu einer dreistündigen Bootstour inklusive sechs Whiskys, bevor in der Bar Franzotti die große Geburtstagsparty steigt. Den Sonntag beschließt ein Whisky-Spaziergang durch die Berliner Getränkegeschichte.

Tickets für alle Veranstaltungen können hier erworben werden: www.smws.eu/events

Das Programm im Detail:

21. September

Whisky & Popcorn Tasting

b-Ware Ladenkino in Friedrichshain Referent: Thom Glas

22. September

SMWS Pub Night

Union Jack in Charlottenburg

Mit Mitarbeitern der SMWS aus Deutschland, Schottland und den Niederlanden

23. September

SMWS Whisky Cruise

Dreistündige Bootstour über die Spree inkl. sechs Whiskys

Mit Mitarbeitern der SMWS aus Deutschland, Schottland und den Niederlanden

SMWS Geburtstagsparty

Bar Franzotti in Kreuzberg

Die Gäste erwartet eine große Auswahl an SMWS Whiskys, ein Pop-up Shop und Tastings mit folgenden Referenten:

=> Peter Eichhorn, Society Ambassador Berlin

=> Andrew Park, EU Activations Manager

=> Bob Wenting, Country Manager SMWS Benelux

24. September

SMWS Whisky-Spaziergang

Ein Rundgang durch den Prenzlauer Berg und die Berliner Getränkegeschichte Referent: Peter Eichhorn