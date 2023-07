Glenturret präsentiert die 2023 Core Collection: Acht Whiskys von 7 bis 35 Jahre

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Core Collection aus der Destillerie Glenturret, die dritte in Folge nach dem Kauf durch die Lalique-Gruppe. Das Alter der Whiskys, zusammengestellt von Whisky Maker Bob Dalgarno, reicht diesmal von 7 bis 35 Jahre (der 35 Jahre alte Glenturret ist neu dazugekommen).

Hier die Whiskys im Überblick mit den diesjährigen Preisen, die im Vergleich zum Vorjahr durch die Bank erhöht wurden:

Bis hinauf zum Glenturret 15yo sind alle Flaschen ab sofort in der Destillerie und im Fachhandel in UK erhältlich, die älteren Abfüllungen werden später in diesem Sommer zur Vorbestellung freigegeben.

Und hier noch ein Zitat des Managing Directors von Glenturrte, John Laurie:

Bob Dalgarno and our expert team have once more excelled on every level in creating the 2023 Core Collection. The passion, time and energy that has gone into each of the exceptional expressions they have created is something that myself, and our whole team at the distillery are incredibly proud of. We release a new collection each year, trying to create something special each year, so hopefully our customers will enjoy the new 2023 Collection as much as we do!