Douglas Laing und Bayreuther Festspiele feiern Start einer Trilogie – Act 1: Innovation

Glasgow und Bayreuth – diese Verbindung verdanken wir dem Wasser des Lebens und vier Akteuren, die gemeinsam eine Partnerschaft für die nächsten Jahre eingegangen sind: Die Bayreuther Festspiele, das Bremer Spirituosen Contor als Importeur, SPIRITUALS als Fachhändler und Douglas Laing als unabhängiger Abfüller.

Das Glasgower Unternehmen bringt in den nächsten drei Jahren jährlich eine Festival-Abfüllung für die Festspiele – jeweils eine Einzelfassabfüllung, In diesem Jahr ist es ein Blair Athol aus dem Sherryfass.

Wie man als Whiskyliebhaber an eine der sehr limitierten Flaschen kommt und was es sonst noch über diese interessante Zusammenarbeit zu sagen gibt, hier in der Pressemitteilung:

Act 1 Innovation: Douglas Laing und Bayreuther Festspiele feiern Start einer Trilogie

Bremen, 12.07.2023. Besucher der Bayreuther Festspiele dürfen sich freuen ‑ Das Bremer Spirituosen Contor und das renommierte Familienunternehmen Douglas Laing & Co. aus Glasgow sind für die kommenden drei Jahre Partner des internationalen Klassik-Festivals. Der unabhängige Abfüller wird bis 2025 jährlich eine exklusive Single Cask Whisky Abfüllung veröffentlichen. Den Auftakt macht in diesem Sommer Act 1, ein auf 622 Flaschen limitierter Blair Athol 11 Y.O. aus dem Sherryfass. In den kommenden Sommern bis 2025 wird die Trilogie vervollständigt, welche die Vielfalt von Douglas Laing und der Werke Richard Wagners zusammenführt.

Die Richard-Wagner-Opernfestspiele wurden 1876 vom Komponisten selbst gegründet und zeigen jedes Jahr im Sommer eine Auswahl seiner Musikdramen. Innovation spielt daher eine große Rolle, da die Werke für jede Generation im Lichte der aktuellen Zeit neu interpretiert werden müssen.

In diesem Jahr 2023 wird Wagners letztes Musikdrama „Parsifal“ vom MIT Regisseur Jay Scheib für die Zuschauer als AR (Augmented Reality) Spektakel mit speziellen Brillen inszeniert. Hintergründe zur Oper, zur Inszenierung und weitere Informationen zum Whisky und den Bayreuther Festspielen liefert der QR-Code auf der Rückseite der Flasche. Ein Szenenfoto dieser Inszenierung, die im Übrigen am 25.7.2023 Premiere hat, ziert schon die erste offizielle Single Cask Single Malt Abfüllung der Kooperation mit den Festspielen. Der Blair Athol reifte 11 Jahre lang in einem Ex-Sherryfass und begeistert durch ein blumiges Bouquet gefolgt von süßem Toffee, Kaffee und saftiger Gerste.

Die Bayreuther Festspiele werden seit der Gründung 1876 immer von einem Familienmitglied der Wagner-Familie geführt. Wie auch dem Familienunternehmen Douglas Laing ist dabei die Tradition besonders wichtig. So wurde diese erste Abfüllung der gemeinsamen Kooperation ganz im Zeichen von „As natural as it gets“ in Fassstärke ohne jegliche Färbung oder Kältefiltration abgefüllt, um den Charakter des Whiskys unverfälscht ins Glas zu bringen.

Douglas Laing’s Old Particular Blair Athol 11 Y.O. ist ab 24.Juli 2023 über den exklusiven Partner der Bayreuther Festspiele SPIRITUALS ( www.spirituals.shop) erhältlich. Da es sich um eine Einzelfassabfüllung handelt, ist die Menge auf 622 Flaschen begrenzt. Der Ausgabepreis beträgt 119€. Die Erlöse unterstützen ein edukatives Projekt der Bayreuther Festspiele für neue junge Zielgruppen.

Am 22.07.2023 wird es bei den „Whiskyfreunden Bayreuth“ eine kleine, geschlossene Release-Veranstaltung geben, bei der die Abfüllung offiziell präsentiert wird.

Blair Athol 11 Y.O.

56,5% vol., 0,70Ltr, 119€ UVP

Destilliert: Juli 2011

Abgefüllt: Juni 2023

Fass: Sherry Butt

Alter: 11 Jahre

622 Flaschen

Verkostungsnotizen:

Nase: Reichhaltig und lieblich mit einer blumigen Note und würzigem Anklang.

Gaumen: Cremiges Mundgefühl mit süßem Toffee, Kaffee und saftiger Gerste.

Abgang: Langanhaltende Kombination aus den vorangegangenen Aromen wobei die süße Malzigkeit überwiegt.