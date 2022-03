Einen Irish Single Malt Whiskey mit einem Finish in einem Mizunara-Fass stellt Eggerssohn in ihrer heutigen Pressemitteilung vor.

Diese Abfüllung kommt aus der Glendalough Distillery, ihr irischer Single Malt reifte insgesamt 7 Jahre, darunter auch eine gewisse Zeit in einem Fass aus der japansichen Wassereiche, genannt Mizunara. Warum das Holz dieser Eichen-Art so außergewöhnlich ist, und was den Glendalough 7 Year Old Single Malt deshalb auch auszeichnet, dies erfahren Sie in der Presseaussendung zu dieser Abfüllung:

Glendalough launcht 7jährigen Single Malt mit Finish im Mizunara Eichenfass

Ein Whiskey der Extraklasse: Wenn irisches Handwerk auf japanische Eiche trifft

Die Glendalough Distillery ist bekannt für ihre ausgezeichneten Whiskeys, doch mit dem neuen Single Malt hat sie sich über Irland hinausbegeben. Ein irischer Single Malt, 7 Jahre lang gereift, trifft auf eine japanische Rarität.

Die unermüdliche Suche nach der geschmackvollsten Eiche der Welt führte Glendalough von den Wäldern der irischen Wicklow Mountains zu denen im vulkanischen Norden Japans, auf der Insel Hokkaido. Dort fand sie Mizunara, die begehrteste Eiche der Whiskey-Welt.

Mizunara Eiche ist schwer zu beschaffen, kostet mehr als das Zehnfache eines durchschnittlichen Fasses und ist fast unmöglich zu Küfern. Die Bäume wachsen oft verdreht, sie müssen doppelt so alt werden wie andere Eichen, bevor sie gefällt werden können. „Mizunara“ bedeutet Wassereiche; aufgrund ihrer Feuchtigkeit dauert es drei Jahre, das Holz zu trocknen. Danach ist es sehr schwer zu bearbeiten und so porös, dass die Fässer daraus undichter sind als andere. Doch genau hierin liegt die Kraft dieses Holzes. Mehr Whiskey gelangt tiefer in das Holz und entnimmt ihm seine wunderbar exotischen Aromen.

Glendalough 7 Year Old Single Malt

Mizunara Oak Finish Irish Whiskey

46% vol. (0,7

Liter): 79,00€ (UVP)

Bereits beim ersten Schluck des Single Malts wird einem bewusst: die Arbeit, welche hinter einem einzelnen Mizunara Fass steht, zahlt sich aus. Das Mizunara Holz verleiht dem Whiskey einzigartige exotische Aromen. Der Single Malt ist lebendig, doch mit einer harmonischen Tiefe. Blumige, fruchtige Noten in der Nase gehen über zu einem vollmundigen Erlebnis aus Bitterschokolade, Orange, Sandelholz und Zimt. Dieser Single Malt zeichnet sich durch einen außergewöhnlich Abgang mit getoasteter Eiche und orientalischen Gewürzen aus, mit lang anhaltenden Noten dunkler Schokolade.



Man sagt, was selten ist, ist schön. Mizunara gealterter Single Malt ist beides.

Über Glendalough. Die erste Craft Distillery Irlands.

Die Geschichte der Glendalough Distillery ist die von fünf Freunden aus Dublin, die ihre regulären Jobs aufgaben, um die handwerkliche Brennerkunst Irlands zu neuem Leben zu erwecken. Die Mission: Die letzten 100 Jahre, in denen fast nur Blends den Ton angegeben hatten, vergessen zu machen und wieder den Stil der großen alten Destillate zu lancieren, die den irischen Whiskey einst berühmt machten. All ihre Destillate werden in kleinen kupfernen Pot Stills gebrannt, nicht gefiltert, mit Bergquellwasser aus Glendalough, dem „Tal der zwei Seen“ im County Wicklow, auf Trinkstärke gebracht und anschließend in First Fill Bourbon-Fässern gereift. Dann gönnt man den diversen Whiskeys ein individuelles Finish. Sämtliche Whiskeys werden nicht kalt filtriert.

