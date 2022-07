Meininger’s International Spirits Award ISW 2022: Die Sonderauszeichnungen für Whisky

Der Meininger’s International Spirits Award ISW 2022 ist eine der wichtigsten Wettbewerbe für internationale Spiritousen aller Art in Deutschland – und die Sieger sind nun durch eine internationale Fachjury gekürt. Aus der uns zugegangenen Pressemitteilung haben wir für Sie die Sonderauszeichnungen für Whisky extrahiert – wir gratulieren allen Gewinnern sehr herzlich:

Goldene Aussichten für die Spirituosenvielfalt beim ISW / Die Sieger aus den Kategorien Whisk(e)y beim Juli-Tasting 2022

Bei sommerlichen Temperaturen von fast 40 Grad gab sich die Jury aus internationalen Spirituosenexperten in den klimatisierten Verkostungshallen des Meininger Verlags die Ehre, um sich den Königsdisziplinen Whisk(e)y, Rum, Wodka, Korn und einigen weiteren Spirituosenkategorien zu widmen. Über 600 Produkte wurden an zwei Tagen gewohnt blind verkostet und bewertet. Die besten 185 konnten eine der begehrten Medaillen – darunter 5x Großes Gold, 160x Gold und 18x Silber – erringen.



Die dritte und letzte Themenverkostung des Jahres stand beim Meininger’s International Spirits Award im Zeichen der großen Kategorien Whisk(e)y und Rum, auf die der Großteil der eingereichten Proben entfiel. In beiden Bereichen ließ sich eine beeindruckende Vielfalt konstatieren, die sich in Herkunft, Stilistik oder etwa Fass-Finishes ausdrückte. Allen gemein war hingegen ein konstant hohes Qualitätslevel. Aber auch bei weiteren Spirituosen-Gattungen wie Wodka, Korn oder Aquavit kristallisierten sich herausragende Produkte heraus, die zurecht als Benchmark für ihre Kategorie gesehen werden dürfen.



Wir stellen Ihnen die Sonderauszeichnungen aus dem Juli vor:

Scotch Whisky des Jahres 2022 (Single Malt):1770 Glasgow Single Malt Whisky – Peated – Rich & Smoky

Erst 2014 gegründet steht die Glasgow Distillery Company Pate für den anhaltenden Boom der schottischen Whiskyindustrie. Seit 1902 hatte es in der Stadt keine Destille mehr gegeben, nun wird wieder traditionell aus schottischer Gerste und weichem lokalen Wasser Whisky gebrannt. Sogar ohne Altersangabe setzt sich die rauchige Abfüllung gegen die starke Konkurrenz durch und erringt das einzige Große Gold der Scotch-Kategorie. Frische Weißeiche und PX Sherry-Fässer sorgen für die voluminöse Harmonie aus Rauch und Fruchtigkeit.

Scotch Whisky des Jahres 2022 (Blended): Scallywag Speyside Blended Malt

Die Blended Malt Series des unabhängigen Abfüllers Douglas Laing sind wahrlich kein Geheimtipp mehr unter Whiskykennern und bereits vergangenes Jahr konnte ein Blended Malt der Reihe die Sonderauszeichnung erringen. Mit dem Scallywag brilliert in diesem Jahr das fantastische Aroma der Speyside, unter anderem mit Whiskys von Mortlach, Glenrothes oder Macallan. Würzig-süß, fruchtig mit dezenten Vanille- und Honignoten präsentiert die Abfüllung den Charakter des Nordostens in Reinform.

Irish Whiskey des Jahres 2022 (Single Malt) Waterford The Cuvée – Irish Single Malt Whiskey

Auch Irland erlebt in den letzten Jahren ein Whiskey-Märchen und kaum eine Brennerei sticht dabei mehr heraus als Waterford; und das nicht nur wegen der ikonischen blauen Flaschen, sondern vor allem wegen des kompromisslosen Terroir-Verständnisses. Die Gerste 25 verschiedener Felder kommt beim „Cuvée“ zusammen und sorgt bei 50% vol. für eine kräftige und langanhaltende Mélange aus Schokolade, Zitrusaromen und vollem Malz.

Irish Whiskey des Jahres 2022 (Blended) Writer’s Tears Japanese Mizunara Pot Still Irish Whiskey

Ein 9-monatiges Finish in Fässern aus der seltenen japanischen Wassereiche (Mizunara) verleiht dem Whiskey eine intensive süß-fruchtige Note, zu der sich erst über Kokosnuss nach und nach die vollmundig-würze Malznote gesellt. Die Einzelfassabfüllung des hochwertigen Blends zeigt mit 55% vol. und einer spannenden aromatischen Verbindung aus Experimentierfreude und Traditionscharakter die innovative Strahlkraft der Kategorie Irish Whiskey auf.

American Whiskey des Jahres 2022: Bib & Tucker 6 Year Old Bourbon Whiskey

70% Mais sorgen für die Bourbon-typische milde Süße, 30% Roggen und Malz bringen Komplexität und mindestens sechs Jahre in frisch-ausgekohlten Eichenholzfässern eine angenehme Reife und Mixability. Ein Small Batch Bourbon für besondere Anlässe, der die volle Palette des Eichenholzreifung bedient und besonders im Nachklang beinahe an ein Dessert – irgendwo zwischen Pecan Pie und Maronencreme – erinnert.

Whiskey des Jahres 2022 (Deutschland): finch German Selection by Schlumberger

Schätzungen zufolge gibt es in keinem Land mehr Whiskey-Brenner als in Deutschland: um aus dieser Masse herauszustechen, muss man qualitativ schon einiges leisten. Der Single Malt Whiskey der schwäbischen finch-Destillerie darf für diese Limited Edition ganz fünf Jahre in Rotwein- und drei Jahre in Madeira-Fässern reifen. Die intensive dunkle Farbe spiegelt sich auch im Aroma dunkler Beeren mit satter Fruchtsüße und Biskuit wider – die Fassstärke von 58,6% vol. ist angenehm eingebunden. Eine mehr als verdiente Große Goldmedaille.

Whisky des Jahres 2022 (international): Akashi Single Malt Whisky aus Japan

Auch Whisky aus Japan ist natürlich längst kein Geheimtipp mehr und dank innovativer Destillerien kann man sich mehr und mehr vom schottischen Charakter emanzipieren. Der Akashi Single Malt von White Oak – der ersten Whisky-Brennerei Japans seit 1919 – wird jährlich nur in begrenzter Charge produziert und lagert sowohl in Ex-Bourbon als auch ausgiebig in Sherry-Fässern. Besonderes Merkmal ist die imposante florale Note von Kamillenblüten, Blütenhonig und süßem Heu.

