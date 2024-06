THE CASKHOUND präsentiert PEATWAVE No. 4 – „Smoky Treats & Peaty Pleasures“

Auch heute haben wir Neuigkeiten vom unabhängigen Abfüller The Caskhound für Sie – diesmal über das vierte Bottling in der Peatwave-Serie, die im Frühjahr mit drei Abfüllungen startete. Bottling No. 4 stammt aus der Glasgow Distillery und ist ein sechs Jahre alter Single Malt, der in einem Virgin Oak Barrel reifte.

Alles zur neuen Abfüllung und ein Link auf die Händlerliste, die diesen neuen Whisky für Sie im Angebot hat, in der nachfolgenden Presseinfo:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Smoky Treats & Peaty Pleasures“:

THE CASKHOUND präsentiert das vierte Bottling von PEATWAVE – der neuen Abfüllungsreihe für alle Freunde rauchig-torfigen Whiskygenusses

Ob von Islays rauer Küste, den sturmumtosten Hebriden, aus den Weiten der Highlands oder Albas sanftem Süden: Whiskys mit rauchig-torfigen Aromen gehören einfach zur DNA Schottlands. Sie sind so unterschiedlich und vielschichtig wie das Land selbst, und jeder Schluck offenbart eine Vielzahl von Nuancen: erdig-würziger Torfrauch, salzige Gischt, die Glut eines Lagerfeuers, Heidekraut, Strandkiesel, der Duft von Bauernhof, Gebäck und reifen Früchten, Kohle und Asche, Porridge mit Honig, ein Zitronenschnitz oder der Hauch von Seetang & Meer …

CELEBRATE THE PEATY SIDE OF LIFE

Dieser faszinierenden Geschmacksvielfalt widmet sich die neue Abfüllungsreihe PEATWAVE aus dem Hause THE CASKHOUND. In ihr präsentieren sich ausgewählte Single Cask- und Small Batch-Abfüllungen unterschiedlichster rauchiger Single Malts und Blends aus den verschiedensten Whiskyregionen Schottlands. PEATWAVE steht für kompromisslosen Whiskygenuss jenseits von Destillerie-Hype oder Klischees, und uneingeschränkt von Alter oder Herkunft. PEATWAVE zelebriert die „peaty side of life“ – und zeigt dabei mit Begeisterung, wie vielfältig rauchiger Whisky tatsächlich sein kann!

Ihre inoffizielle Premiere feierte PEATWAVE zu Beginn des Frühjahres mit gleich drei Bottlings: einem feinwürzig-rauchigen FINGLASSIE aus dem Palo Cortado Fass, dem jugendlich frischen Blended Malt PEATHEAD’S DELIGHT undeinem kraftvollen 9-jährigen CAOL ILA mit PX Sherry Finish. Zunächst als Exklusiv-Abfüllungen gedacht, wusste das charakterstarke Trio die Nasen & Gaumen von Messe- & Tasting-Besuchern derart zu begeistern, dass alle drei Abfüllungen rasch ausverkauft waren!Dies und die Reaktionen von Fans & Händlern bestätigten THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel darin, die PEATWAVE-Abfüllungen zukünftig noch mehr „Peatheads“, Genießern und Entdeckern zugänglich zu machen.

Freuen Sie sich nun auf das vierte Kapitel der PEATWAVE-Saga und viele weitere spannende Abfüllungen zwischen „Torfbombe“ und „Gentle Smoker“, die wir Ihnen in den kommenden Monaten vorstellen werden.

CHAPTER 4: FROM GLASGOW WITH PEAT

Für die neueste PEATWAVE-Abfüllung zieht es uns in die Lowlands, genauer gesagt in den Süden der geschäftigen Metropole am River Clyde. Haben Whiskys aus den Lowlands häufig immer noch den Ruf, u. a. selten durch ihre Rauchigkeit überzeugen zu können, sind die Macher der erst 2014 gegründeten GLASGOW DISTILLERY angetreten, nicht nur dieses Klischee in die verdiente Mottenkiste zu verbannen. Ihr 6 Jahre alter Single Malt reifte vollständig in einem Virgin Oak Barrel. Das frische Eichenfass sorgte für eine intensive Ladung vanillige Süße, Honig und malzige Noten, die auf verführerische Weise mit der kräftigen, würzig-erdigen Torfrauch-Aromatik und den delikaten Fruchtnoten des GLASGOW-Destillats verschmolzen. Das Ergebnis: ein vollmundiges PEAT-Vergnügen, ein Malt, der besonders den Vergleich zu seinen Vettern von Orkney nicht zu scheuen braucht, aber trotzdem seinen eigenen Weg beschreitet. Slainte & viel Spaß beim Entdecken!

PEATWAVE GD06-1.2024: GLASGOW DISTILLERY

Lowland Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre alt (2018/2024)

60,6 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a Virgin Oak Barrel

Auflage 215 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Nose: Die kräftige Süße von Wildhonig & Heidekraut empfangen uns, bevor ein wilder Ritt durch die Aromen beginnt: warmer Torfrauch, glühende Holzscheite, Vanille & Aprikosen, ein Hauch Kuhstall, Menthol, Orangenmarmelade und Kumquats schießen geradezu an uns vorbei … am Ende wird es blumig-grasig, mit einer Portion Heu und Spuren von Tabak.

Palate: zunächst weich und wärmend, zeigt sich alsbald die Fassstärke mit Pfeffer- und Chilinoten, die aber schnell von der Süße von kräutrigem Malzbonbon, Vanillesoße, Heidekraut, Heu und etwas Quittengelee abgelöst werden. Durch alle Aromen zieht sich dabei eine würzig-erdige Torfnote, die schließlich den gesamten Mundraum erobert …

Finish: mittellang und trocken werdend, mit Noten von verglimmendem Lagerfeuer, warmer Asche, Malz, Vanille, Bitterschokolade und Apfelkernen, umwoben von delikaten Torfrauchnoten.

Der PEATWAVE No. 4: Glasgow Distillery kam, wie bei THE CASKHOUND üblich, in Fassstärke, ungefärbt sowie nicht kühlfiltriert in die Flasche, und wird ab sofort bei unseren Handelspartnern erhältlich sein.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.