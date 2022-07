Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie das SLYRS-Genusspaket – mit SLYRS Classic, Fifty One, Amontillado und 2 SLYRS-Gläsern!

Dass sich rund um die Whiskys der SLYRS Distillery ein großer Fankreis entwickelt hat, hat gute Gründe. Die Brennerei hat Pionierarbeit für deutschen Whisky geleistet – und tut es noch immer. Aber bei aller Experimentierfreudigkeit ist doch immer eins der Hauptbestandteil der Bottlings: Kompromisslose Qualität.

Umso mehr freut es uns, dass wir Ihnen in unserem aktuellen Gewinnspiel einen wunderbaren Querschnitt durch die vielfach ausgezeichneten Whiskys von SLYRS bieten können – mit drei interessanten Abfüllungen und den passenden Gläsern dazu. Gewinnen Sie mit Whiskyexperts ein tolles SLYRS-Genusspaket – Sie müssen nur unsere Gewinnfrage beantowrten (einfach Artikel lesen, dann geht das von selbst) und mitmachen – dann kann Ihnen die Glücksfee hold sein!

Hier mehr über die Brennerei und die Gewinne – und wenn Sie mit uns auf einen Besuch in die Brennerei kommen wollen, können Sie das hier tun:

Am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause

Ein Teil des Besucherzentrums der Destillerie SLYRS

Wir Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner. Und das muss auch so sein, denn die Passion, mit der wir unser Handwerk betreiben, ist Voraussetzung für höchste Qualität. In jedem von uns brennt die Leidenschaft, mit der SLYRS einen der besten Whiskys der Welt herstellt. Für unsere Brennkunst werden wir auch mit internationalen Preisen geschätzt. Doch als einer der größten Whisky-Hersteller Deutschlands ruhen wir uns darauf nicht aus.

Stetig entwickeln wir uns weiter und erhalten unsere Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben wir nach vorne – für viele weitere, leidenschaftliche SLYRS Whisky-Kreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause sind.

SLYRS Single Malt Whisky Classic, 43% vol.

Regionale Rohstoffe, eine schonende Herstellung und ein langer Reifeprozess in den optimalen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche machen diesen Klassiker zu einem fulminanten Single Malt, der pur ein echter Genuss ist. Es lohnt sich aber auch, ihn einmal zusammen mit einem Stück 70-prozentiger dunkler Schokolade zu genießen. Und nicht zuletzt ist sein köstliches Aroma die perfekte Basis für vielerlei Mix- und Mischgetränke.

Tasting Notes:

Farbe: Klares Goldgelb.

Geruch: Sehr intensiv und komplex, fruchtig nach Aprikose und Orangenschale, dazu der Duft von frischem Ingwer und Karamell.

Geschmack: Elegante Struktur mit spürbarer Süße, Aromen von Marzipan und Walnüssen.

Nachklang: Lang und intensiv mit würzigen Zimtnoten.

SLYRS Single Malt Whisky Fifty One, 51% vol.

Das ist eine Cuvée, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Denn zur Reifung dieses deutschen Whiskys werden neben den üblichen Fässern auch solche verwendet, die zuvor Portwein, Sherry oder Sauternes enthielten. Diese Mischung aus verschiedenen Aromen kommt durch ihren vergleichsweise hohen Alkoholgehalt besonders gut zur Geltung, weshalb der SLYRS Fifty One am besten pur bei Zimmertemperatur genossen werden sollte.

Tasting Notes:

Farbe: Dunkleres Goldgelb

Geruch: Backpflaume und geröstete Maroni, dazu Moos und Fichte sowie ein Hauch von Schokolade.

Geschmack: Herbe Kräuter, aber auch Nelke, dazu nussig und frisch am Gaumen. Nachklang: Lang und intensiv, leicht trocken.

SLYRS Single malt whisky Amontillado cask finish, 46% vol.

Nach der 2,5-jährigen Lagerung in neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche, erhält der SLYRS Single Malt Whisky für weitere 4 Jahre sein Finish in original Amontillado-Fässern. Für unseren SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish verwenden wir wertvolle, bis zu 50 Jahre alte Fässer von der berühmten Bodegas Tradición in Jerez, Spanien.

Im Glas leuchtet er goldgelb. Der Geruch erinnert an Aromen von reifen Äpfeln, Vanille und grünen Haselnüs­sen. Kräftiger, würzig-nussiger Geschmack. Im Nachklang hat er eine leichte Salznote am Gaumen mit langem und intensivem Nachhall.

Tasting Notes:

Farbe: Goldgelb funkelnd.

Geruch: Whisky Amontillado riecht fruchtig

mit Apfel, grünen Haselnüssen und einem Hauch von Vanille.

Geschmack: Kräftig, würzig, feurig.

Nachklang: Leicht salzig im Abgang mit langem Nachhall.

SLYRS Degustationsglas

Aufgrund seiner Form und Güte ist das SLYRS Degustationsglas hervorragend dafür geeignet die Aromen und Charakteristik unseres Whiskys sehr gut in Vorschein zu bringen.

Genießen Sie den stilechten Genuss unserer SLYRS Whiskys.

Food, Kochbuch, Guiseppe Messina, Slyrs, Schliersee, Germany, Deutschland

