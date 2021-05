PR: Kavalan Whiskys räumen bei San Francisco World Spirits Competition ab

Kavalan Whisky aus Taiwan freut sich über einen ganz Menge Erfolge bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition, zu denen wir ganz herzlich gratulieren:

Sechs ihrer Abfüllungen erhielten jeweils eine Medaille in Gold, gleich elfmal ging die Auszeichnung Double Gold an Kavalan, und eine Bottling wurde gar als Best of Class gekürt. Um welche Bottlings es sich hier im Einzelnen genau handelt, erfahren Sie in der nun folgenden Pressemitteilung, die wir von Silvia Engelhardt, Kavalan Deutschland, erhielten:

KAVALAN Whiskys räumen bei San Francisco World Spirits Competition ab – 11x Double Gold, 6x Gold und Best of Class für Solist Oloroso Sherry

Bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) hat die KAVALAN Destillerie aus Taiwan mächtig abgeräumt: gleich 11x wurde die Auszeichnung Double Gold für Abfüllungen aus dem Hause KAVALAN verliehen, so viele wie nie zuvor. Die Auszeichnung Double Gold erhalten nur Produkte, die von allen Juroren des Panels mit Gold bewertet wurden.

Double Gold gewannen folgende Produkte:

Concertmaster Port Cask Finish

Concertmaster Sherry Cask Finish

Distillery Select No. 1

Ex-Bourbon Oak

King Car Conductor

Solist Oloroso Sherry

Solist Fino

Solist Madeira

Solist Manzanilla

Solist Moscatel

Solist Pedro Ximenez

Als Sieger der Kategorie „Other Single Malt Whisk(e)y“ ging KAVALAN Solist Oloroso Sherry hervor und erhielt dafür die Auszeichnung „Best of Class“.

Goldmedaillen wurden für folgende Abfüllungen verliehen:

Solist Ex-Bourbon

Solist Port

Solist Brandy

Solist Amontillado

10th Anniversary Edition Earth Silver

Artist Series Peated