Serge verkostet: Jede Menge Kavalan, Teil 1

Eine Menge Kavalan-Abfüllungen aus der taiwanesischen King Car Distillery warten bei Serge Valentin darauf, verkostet zu werden. Die ersten zehn davon sind heute an der Reihe, und unter den zehn ist keiner, der mit weniger als 85 Punkten bewertet wird. Man könnte also sagen, dass Serge Gefallen an den Whiskys gefunden hat.

Hier die zehn der Verkostung in unserer tabellarischen Aufstellung – und wenn Sie mehr über die wirklich interessante Brennerei erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Videorundgang durch Kavalan aus dem Jahr 2019:

Abfüllung Punkte

Kavalan 7 yo 2011/2019 ‚Rum Cask‘ (57.1%, OB, The Whisky Exchange, 20 years online, cask #M111104011A, 151 bottles) 88 Kavalan 7 yo 2015/2022 (53.2%, OB, European exclusive, ex-bourbon, cask #B150716037A) 88 Kavalan 2014/2021 (57.8%, OB, for Or Sileis Taiwan, ex-bourbon, cask #B141224102A, 189 bottles) 85 Kavalan ‚Triple Sherry Cask‘ (40%, OB, 2021) 85 Kavalan 2009/2021 (53.2%, OB, for whisky.sg first anniversary, virgin oak, cask #N090415005A, 124 bottles) 86 Kavalan 2011/2021 (57.8%, OB, Or Sileis Taiwan, Port cask, cask#O111118046A, 193 bottles) 89 Kavalan 2016/2022 (57.8%, OB, Or Sileis, Vinho Barrique, cask #W160721047A, 213 bottles) 86 Kavalan 2011/2021 (58.6%, OB for La Maison du Whisky, Conquête, Port Cask, cask #O111125042A, 185 bottles) 90 Kavalan 2010/2018 (58.6%, OB, oloroso sherry cask, cask #S100203014A, 492 bottles) 90 Kavalan 2014/2022 (59.4%, OB, European exclusive, Port cask, cask #O140305018A) 86

Im Still House der Brennerei 2 bei Kavalan. Bild © Whiskyexperts 2019