PR: Neu von Kirsch Import – Whisky-Cuvée von GlenAllachie, Dimensions-Trio von Duncan Taylor sowie The Double Peat und For Peat’s Sake

Auch in dieser Woche präsentiert Kirsch Import neue Abfüllungen für den deutschen Markt:

– Ein Whisky-Cuvée von GlenAllachie, exclusively bottled for Kirsch Import

– Ein Dimensions-Trio von Duncan Taylor (Macduff, Aultmore und Dailuaine)

– Zwei rauchige Blends: The Double Peat und For Peat’s Sake

Es gilt wieder: Alle News finden Sie hier, die Preise dieser Bottlings erhalten Sie beim Händler Ihres Vertrauens:

Das neue Whisky-Cuvée von GlenAllachie

Cuvée – das ist Französisch und kommt eigentlich aus der Winzerwelt. Abgeleitet vom Wort „cuve“ für Fass oder Tank beschreibt es die Vermählung verschiedener Weine, die unter einem Etikett abgefüllt werden. Wieso? Das Vorgehen macht es Winzern möglich, die Eigenschaften und Aromen bestimmter Weinanbaugebiete oder Rebsorten zu einem köstlichen Gleichgewicht zu kombinieren. Ein Vorgehen, das großes Fingerspitzengefühl verlangt – in der Wein- wie auch der Whiskyherstellung.

Für die sensible Auswahl und Kombination der Fässer zu GlenAllachies neuem Sherry & Rioja Cuvée Cask Finish ist Fasstalent Billy Walker daher genau der Richtige. Der exklusiv für Kirsch Import abgefüllte Single Malt reifte zunächst in Fässern aus amerikanischem Eichenholz. Für einen zusätzlichen, aromenstarken Reifeprozess wählte Billy Walker sorgfältig mit Rioja vorbelegte Casks aus Spaniens berühmter Weinregion aus – und vermählte den Single Malt schließlich mit Speyside Whisky, der in intensiven Sherry Casks ausgebaut wurde.

Das Ergebnis: Ein abwechslungsreiches Single Malt Cuvée mit umfassenden Geschmackskomponenten von dunkler Schokolade bis Ananas. Die mit Rotwein vorbelegten Fässer verleihen dem Whisky in hellem Mahagoniton dabei Komplexität und seidige Tannine. Die Sherry Casks hingegen sorgen für weiche Süße und erzeugen Tiefe.

Sherry & Rioja Cuvée Cask Finish 2009/2021

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Dest. 2009

Abgef. 2021

Fasstyp: American Oak Barrels, Sherry Casks, Rioja Barriques

3.000 Flaschen

56,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Wellen von dunkler Schokolade, Vanille und Traubenmost mit Walnüssen, Orangenzesten sowie Ananas.



Gaumen: Schichten von dunkler Schokolade und Heidehonig, Mandeln und Rosinen vereinen sich mit Traubenmost, Orangenzesten und Ananas.

Kompromisslose Premium-Whiskys aus Sherryfässern: Dimensions-Trio von Duncan Taylor

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von der Arbeit der unabhängigen Abfüller mit einer der weltweit größten Fass-Sammlungen: Komplex, authentisch und kompromisslos hochwertig sind die Abfüllungen. Derzeit stehen 14 verschiedene Whisky-Serien zur Auswahl, u. a. Dimensions. Die Kollektion ist Duncan Taylors Mittel, um die Vielfalt und den Einfluss einzelner Fässer zu demonstrieren. Jeder der handverlesenen Scotch Whiskys spiegelt den multidimensionalen Charakter einer Destillerie.

In dieser Woche mit dabei sind drei verlockende 12 Jahre alte Single Malts aus Sherry Casks. In den aromatischen Fässern reifte unter anderem ein nussig-malziger Highland Single Malt von Macduff sowie Speyside-Whisky mit kräutrig-floraler Note von der Aultmore Distillery. Auch vertreten: Dailuaine. Nur etwa zwei Prozent der Whiskys, die in der idyllisch gelegenen Brennerei entstehen, werden zu Single Malt vermarktet und sind daher meist nur wie hier unabhängig abgefüllt zu ergattern.

Alle Abfüllungen sind auf wenige hundert Flaschen limitiert!

Macduff 2008/2021

Dimensions Highland Single Malt Whisky

12 Jahre

Dest. 12/2008

Abgef. 02/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 5829743

258 Flaschen

55% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2008/2021

Dimensions Speyside Single Malt Whisky

12 Jahre

Dest. 09/2008

Abgef. 02/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 95900330

354 Flaschen

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 2009/2021

Dimensions Speyside Single Malt Whisky

12 Jahre

Dest. 01/2009

Abgef. 02/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 10928665

234 Flaschen

54,4% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die Blends The Double Peat und For Peat’s Sake

Speck, Paprika, Meeresbrise, Torfrauch – zwei tolle Blends von Angus Dundee, u.a. Inhaber der Glencadam Brennerei, bringen alles mit, was Fans rauchiger Whiskys das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Double Peat ist ein Blended Malt, der zwei Whiskyregionen aufs Rauchigste zusammenführt. Der Scotch Whisky in idealer Trinkstärke vermählt auf einzigartige Weise getorfte Single Malts von der sturmgepeitschten Hebrideninsel Islay mit rauchigen Single Malts aus der Speyside – eine Seltenheit. Die maritime Rauchnote des Islay-Anteils ergänzt so harmonisch den süßen, kräutrigen Rauch der Speyside-Malts. Ein herzhafter, vollmundiger und wunderbar ausgewogener Scotch Whisky für Neugierige.

Intensiv rauchig wird es mit For Peat’s Sake: Der getorfte Blended Scotch Whisky ist inspiriert von der Mälzer-Figur Peat. Während des Mälzens gab er viel zu viel Torf in die Darre, wodurch überall Rauch aufstieg. Für das Torferlebnis wurden rauchige Single Malts meisterlich mit feinen Grain Scotch Whiskys vermählt. Das Resultat ist ein komplexer Blend mit einem erdigen Charakter, viel Rauch, Specknoten und der Süße von Ahornsirup.

The Double Peat

Blended Malt Scotch Whisky

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Rauchig und intensiv mit BBQ-Aromen, gegrilltem grünem Pfeffer, feuchter Glut und einer maritimen Salzigkeit, die von einer grasigen Frische getragen wird.



Gaumen: Schichten von Torf und Oliven verflechten sich und gehen über zu durchwachsenem Speck, Kaminruß und wärmenden Holzgewürzen.



Nachklang: Noten von Zigarrenrauch und Lakritze gehen langsam in prickelnde, süße Gewürze über und lassen Nelken und Anis auf der Zunge verweilen.

For Peat’s Sake

Blended Scotch Whisky

40% vol.

0,7 Liter

Tasting Notes

Nase: Intensive Torf- und erdige Raucharomen mit verkohlter Eiche, Vanille, Haferkeksen, Toffee und Sultaninen mit frischen Zitrusnoten.



Gaumen: Vollmundiger, abgerundeter und weicher Gaumen mit intensivem, erdigem Rauch, der ausgewogen und langanhaltend ist. Schichten von „Treacle Toffee“, geräuchertem Bauchspeck, Ahornsirup und Zedernholz vereinen sich zu einer reichen Komplexität.



Nachklang: Lang mit anfänglicher Süße von Rosinen, gerösteten Pekannüssen und Sirup, ausgeglichen durch intensiven Rauch und Torf, die lange nachklingen.