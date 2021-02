PR: Japanischer Kamiki-Whisky neu im Sortiment bei Eggerssohn

Eggerssohn importiert seit dem Beginn des Jahres für den deutschen Markt den japanischen Blended Malt Kamiki – aufmerksamen Lesern unserer Seite des längeren für innovative Fassverwendung (japanisches Kirschholz oder Zedernholz) bekannt.

Mehr zu Kamiki und Eggerssohn in der nachfolgenden Presseaussendung:

Japanischer Kamiki-Whisky neu im Sortiment bei Eggerssohn

Das Whisky-Portfolio bekommt Verstärkung aus Japan, genauer aus Japans Stadt der Tempel. Für Kamiki werden seltene, japanische Malt Whiskys und feinste Malt Whiskys aus aller Welt verblendet und später mit reinstem Bergquellwasser verschmolzen. Kamiki reift als erster Whisky der Welt mit einem Finish in

japanischen Zedernholzfässern.

Kamiki fügt der Erfolgsgeschichte japanischen Whiskys eine ganz neue Facette hinzu. Sein Name leitet sich von den japanischen Wörtern »Kami« für Gott und »Iki« für Atem ab und ist eine Hommage an die Winde des heiligen Berges Miwa. Der Blend erblickte in Nara, der antiken Hauptstadt Japans, die auch als Stadt der Tempel bekannt ist, das Licht der Welt. Um die zeitlose Tradition der Alkoholherstellung dieser Region zu feiern, werden für Kamiki seltene, japanische Malt Whiskys und feinste Malt Whiskys aus aller Welt verblendet und später mit reinstem Bergquellwasser verschmolzen. Kamiki reift als erster Whisky der Welt mit einem Finish in japanischen Zedernholzfässern. Die japanische Zeder, welche auch für den Tempelbau verwendet wird, wächst rund um die Stadt Nara in dichten Wäldern und ist unverzichtbarer Bestandteil der dortigen Kultur. Durch die Reifung in diesem einzigartigen Holz entwickelt Kamiki einen unnachahmlich weichen Geschmack mit Noten von Sandelholz, süßer Vanille, feinen Erdtönen und einem Hauch grünem Tee.

Über EGGERSSOHN

EGGERSSOHN verbindet den Namen eines traditionsreichen, hanseatischen Weinhandelshauses mit dem frischen Engagement eines agilen und modernen Unternehmens. Wir beliefern als eigenständige Tochter der Eggers & Franke Gruppe exklusiv den gehobenen Weinfachhandel und die Gastronomie mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus aller Welt.