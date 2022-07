Neu bei Kirsch Import: Port Askaig Sherry Cask Quarter und Murray McDavid Single Casks

Neu in dieser Woche bei Kirsch Import: Der rauchig/torfige Single Malt Port Askaig Sherry Cask Quarter, eine auf 1.000 Flaschen limitierte Small Batch Abfüllung, bottled exclusively for Kirsch Import. Und, especially bottled for Germany: Fünf Murray McDavid Single Casks aus den Brennereien Caol Ila, Glen Elgin, Teaninich, Glen Spey und einem Mystery Malt

Exklusiver Sommer-Dram für Rauchfans: Port Askaig Sherry Cask Quarter von Islays Nordküste

Üppige Aromen von Frucht und Würze, ausbalanciert von Torf und geteerten Seilen: Wie für das Tor zur Insel Islay üblich, ist auch der Port Askaig Sherry Cask Quarter eine Hommage an die einzigartigen Aromen des Hebriden-Eilands. Die Single Malts von Port Askaig sind echte „mystery malts“. So bleibt auch die Brennerei hinter der Exklusivabfüllung für den deutschen Markt im Dunklen. Nur so viel sei verraten: Es handelt sich um eine Destillerie aus dem Norden der beliebten Whiskyregion.

Der Port Askaig Sherry Cask Quarter ist eine auf 1.000 Flaschen limitierte Small Batch Abfüllung. Der Islay Single Malt Scotch Whisky reifte bis zum April 2022 an der Nordküste der ikonischen Whiskyinsel und wurde aus drei American Oak Hogsheads sowie einem Sherry Hogshead kombiniert. Der andalusische Fassanteil macht aus dem torfig-maritimen Whisky einen sommerlich-fruchtigen Dram für Islay-Fans, der sich – weder kühlfiltriert noch gefärbt – bei knackigen 57,1 Volumenprozenten entfaltet.

Port Askaig Sherry Cask Quarter

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Abgef. 04/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: American Oak Hogsheads, Sherry Hogshead

1.000 Flaschen

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Die Kunst der Fassreifung: Murray McDavid Single Casks für Kirsch-Kunden

Ob Sherry Casks aus spanischen Bodegas, Starkweinfässer aus Madeira, Port Pipes aus Portugal, Barriquefässer von Europas Top-Winzern, Fässer karibischer Rumbrennereien oder Bourbon Casks aus den USA: Murray McDavid bezieht Fässer direkt vom Produzenten. Der Holzschatz ist zum Markenzeichen des renommierten unabhängigen Abfüllers geworden. 1994 von Mark Reynier (heutiger CEO von Waterford und Renegade), Simon Coughlin und Gordon Wright (Springbank Distillery) gegründet, machte sich Murray McDavid mit Nachreifungen in den erlesenen Fässern schnell einen Namen. Bekannt ist das Team auch durch die Übernahme und „Rettung“ der Bruichladdich Distillery.

Zuhause ist Murray McDavid aber in der stillgelegten Coleburn Distillery in der Speyside. Im traditionellen Dunnage-Warehouse reifen die Abfüllungen hier zwischen niedrigen, dafür dicken Wänden sowie auf Lehmboden. Single Malt und Grain Whisky, Vatted Malts und Blended Whisky erscheinen in verschiedenen Serien. Deren Herz: Benchmark. Nur erstklassige Single Malts finden den Weg in die türkis etikettierten Flaschen. Exklusiv für den deutschen Markt haben wir 4 Single Casks der Benchmark-Reihe gesichert – sowie ein Einzelfass der Msytery-Malt-Reihe.

Der Caol Ila 2014/2021 genoss seine Nachreifung im Pedro Ximénez Sherry Cask aus der namhaften Bodega Ximénez-Spínola und vermählt Küsten-Torf mit Frucht und Mokka. Wer es tropisch-fruchtig und cremig mag, liegt mit dem Glen Elgin 2014/2021 richtig. Das Genusserlebnis verbrachte 26 finale Monate in einem First Fill Bourbon Cask der führenden Craft-Brennerei der USA, Koval.

Selten: Seinem Teaninich 2012/2021 gönnte Murray McDavid ein Finish im Pineau des Charentes Cask. Der süß-säuerliche Likörwein aus Frankreich ergänzt Vanille und Malz um helle und exotische Früchte. Der Glen Spey 2008/2021 verbrachte 18 Monate seiner 13 Jahre im Ximénez-Spínola PX Sherry Cask. Das Resultat? Üppiger Genuss mit Rosinen und süßen Gewürzen.

Last but not least zählt der Safe Haven 2014/2021 zu den Exklusivabfüllungen für Kirsch-Kunden. Der „mystery malt“ gehört zur gleichnamigen Reihe, in der Murray McDavid Whiskys ohne Brennereiangabe in die rot dekorierten Flaschen bringt. Der stark torfige Single Malt stammt von einer 1798 an Schottlands Westküste gegründeten Insel-Brennerei. Ein Pedro Ximénez Sherry Cask verleiht dem Dram für Torf-Fans zusätzliche Tiefe.

Caol Ila 2014/2021 – Benchmark

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Especially bottled for Germany

7 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 2015620

307 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Süßer Küsten-Torf, Räucherfleisch, Fruchtnoten.

Gaumen: Cremiger Mokka, Süße von Hickory (Walnussbaum).

Nachklang: Ölig, langanhaltend, wärmende Torfnoten.

Glen Elgin 2014/2021 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Especially bottled for Germany

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, First Fill Koval Bourbon Cask (Finish)

Fassnr. 2010500

142 Flaschen

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Leichtes, buttriges Malz, cremige Vanille.

Gaumen: Tropische Früchte, süße Zitrusnote, Gewürze.

Nachklang: Lang, Honig und Zitrus.

Teaninich 2012/2021 – Benchmark

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Especially bottled for Germany

9 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Pineau des Charentes Cask (Finish)

Fassnr. 1911645

398 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Tropische Früchte, Zitrus, süße Gewürze.

Gaumen: Apfel-Plunder, cremiges Malz, Vanille.

Nachklang: Mittellang, Anklänge von Orangenschokolade.

Glen Spey 2008/2021 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Especially bottled for Germany

13 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 2007198

290 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Trockenfrüchte, süßes Malz, sanfte Nüsse.

Gaumen: Rosinen und Schokolade, süße Gewürze.

Nachklang: Üppige bis zarte Anklänge fruchtiger Eiche.

Safe Haven 2014/2021 – Mystery Malt

Murray McDavid Single Malt Scotch Whisky

Especially bottled for Germany

7 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Region geheim

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 2013308

309 Flaschen

58,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Lagerfeuerrauch, aschiger Torf, karamellisierte Früchte.

Gaumen: Fruchtig, Hickory-Rauch, süße Eichenwürze.

Nachklang: Ölig und lang, rauchige Eiche.