Glenmorangie erweitert ihre Core Range um Triple Cask Reserve

Die Highland-Destillerie Glenmorangie fügt ihrem Standard-Portfolio eine weitere Abfüllung (dies deutet sich beraits im Februar an) und stellt Glenmorangie Triple Cask Reserve vor. Inspiriert von der Landschaft der schottischen Highlands, wie es heißt, hat die Brennerei hier drei Arten von Fässern verwendet. Der Whisky reifte in Bourbon- und Rye-Fässern Fässern als auch in neu ausgekohlten Eichenfässern.

Glenmorangie’s master blender Gillian Macdonald sagte über die neue Abfüllung:

By uniting these three different cask types in Glenmorangie Triple Cask Reserve we have created a deeply harmonious whisky. Using bourbon and new charred oak, we celebrate our whisky’s classic, fruity sweetness. Laced with the savoury notes and subtle spice of rye whisky casks — seldom used at Glenmorangie — this whisky brings a new balance of flavours to our core range.