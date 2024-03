TTB Neuheiten: Glenmorangie A Tale of Ice Cream, Kilchoman Batch Strength

Zwei schöne Neuheiten haben wir für Sie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden, einmal aus den Highlands, und einmal von Islay.

Fangen wir mit den Highlands an: Da wird die Destillerie Glenmorangie wohl in absehbarer Zeit den Glenmorangie A Tale of Ice Cream veröffentlichen. Bourbon Casks und Fässer mit hohem Anteil von Vanillin im Holz wurden von Dr. Bill Lumsden ausgesucht, um einen Whisky zu kreieren, in dem man Pfirsich Melba, Lemon Sorbet und Honigwaben findet, Brioche, Kokosflocken und Fudge sowie Bratapfelsauce. Klingt gut, und sieht gut aus – hier die Etiketten des Glenmorangie A Tale of Ice Cream:

Konträr dazu wird sich da wohl der neue Kilchoman von der Destillerie auf Islay präsentieren: Der Kilchoman Batch Strength wird mit 57% abgefüllt und bringt in der Nase rote Beeren, frische KIrschen, Heidekrautblüten und intensiven Torfrauch. Am Gaumen soll der Kilchoman Batch Strength weiße Trauben, Fudge, Salzkaramell und Tabakblätter mit viel Rauch, im Finish Toffee, jede Menge Gewürze, Vanille und langanhaltende Torfaromen bieten. Hier die Label dazu:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.