Zum Fünfzigsten: HaWe stellt Kilchoman The Sister Casks – A Maturation Journey vor

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft darf in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern, zu dem wir selbstverständlich ganz herzlich gratulieren.

Anlässlich ihres besonderen Geburtstages veröffentlicht HaWe die Edition Kilchoman The Sister Casks – A Maturation Journey. Peter Wills von der Islay-Destillerie Kilchoman und Stephan Ehmke, Geschäftsführer der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft, wählten im Dunnage Warehouse der Brennerei sechs Einzelfässer aus. Es handelt sich sich, um genauer zu sein, um drei Schwesternpaare, also jeweils zwei Fässer, deren Inhalt am gleichen Tag destilliert und die am gleichen Tag befüllt wurden.

Alle weiteren Details zu den drei Sets der Schwesterfässer, zu Kilchoman The Sister Casks – A Maturation Journey, in den folgenden Infos, die wir von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kilchoman The Sister Casks – A Maturation Journey

Mit Freude präsentieren wir die seltensten Fässer Kilchomans, welche bisher nie veröffentlicht wurden und gehen auf die spannende Entdeckungsreise, wie sich Schwesterfässer ganz individuell entwickeln.

Six casks have been bottled for the Hanseatische 50th Anniversary series. These casks are released in pairs as ‘sister casks’, being distilled and filled into cask on the same day. They have then embarked on an individual maturation journey, taking on the unique flavours hidden within the oak of each cask before eventually being bottled on the same day at natural cask strength. Explore how these unique flavours have altered the profile of these sister casks, which have been selected by their rare character. Peter Wills

Zum 50. Jubiläum der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft wurden bei der letzten Reise nach Islay sechs außergewöhnliche und bisher nie veröffentlichte Kilchoman Fässer „Sister Casks“ ausgewählt und anlässlich des Jubiläums als „One-of-a-Kind“ Editionen veröffentlicht. Es handelt sich um eine seltene Auswahl an Single Casks aus den frühen Jahren der Destillation, von denen Kilchoman nur noch eine Handvoll an Fässern zur Verfügung hat, einschließlich der erstmaligen Oloroso-Sherry-Einzelfass-Vollfassreifungen sowie ein 100% Islay Malt mit Altersangabe, destilliert aus eigens angebauter Gerste der Farmbrennerei. Diese Single Casks wurden persönlich von Peter Wills und Stephan Ehmke im Dunnage Warehouse der Brennerei selektiert und als „Sister Casks“ veröffentlicht, was bedeutet, dass diese Fässer am gleichen Tag destilliert und in Fässer abgefüllt wurden. Nach der Füllung in die erlesenen Fässer begann die individuelle Reifezeit der „Sister Casks“. Es ist eine spannende Entdeckungsreise, wie sich Aromen bei jedem Schwesterfass individuell entfalten. The Sister Casks – A Maturation Journey.

Die Kilchoman Distillery liegt eingebettet zwischen den traditionellen Gebäuden der Rockside Farm auf der berühmten Whisky-Insel Islay in Schottland. Berühmt als Islay’s Farm Distillery, erstrecken sich Kilchoman’s Gerstenfelder nach Westen bis zu den Ufern der Machir Bay und dem Atlantischen Ozean. Kilchoman ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, vor allem wegen der 100%igen Islay-Reihe, Islays einzigem Single Farm Single Malt.

Kilchoman wurde 2005 gegründet und ist dem reichen bäuerlichen Destillationserbe von Islay treu geblieben. Es wird lokal gestochener Torf verwendet, langsam von Hand destilliert, auf Islay gereift und vor Ort ohne Färbung oder Kältefiltration abgefüllt.

13-Year-Old Single Cask – Bourbon Cask Matured – 50 ppm – 54,5 % Vol. – Cask 478/2010

13-Year-Old Single Cask – Bourbon Cask Matured – 50 ppm – 53,8 % Vol. – Cask 479/2010

Diese Single Casks reiften über 13 Jahre in einem frischen Bourbonfass. Die Fässer 478/2010 und 479/2010 bilden ein Schwesterpaar.

15-Year-Old Single Cask – Oloroso Sherry Cask Matured – 50 ppm – 52,4 % Vol. – Cask 633/2008

15-Year-Old Single Cask – Oloroso Sherry Cask Matured – 50 ppm – 51,1 % Vol. – Cask 639/2008

Diese Single Casks reiften über 15 Jahre in Oloroso-Sherry-Fässernm Die Fässer 633/2008 und 639/2008 bilden ein Schwesterpaar.

100% Islay 9-Year-Old Single Malt Cask – Bourbon Cask Matured – 20 ppm – 55,3 % Vol. – Cask 650/2014

100% Islay 9-Year-Old Single Malt Cask – Bourbon Cask Matured – 20 ppm – 56,7 % Vol. – Cask 653/2014

Diese 100% Islay Single Cask Abfüllungen sind ein Single Farm Single Malt, hergestellt aus Gerste, die in Kilchoman angebaut und gemälzt wurde. Die Fass reiften über 9 Jahre in einem frischen Bourbonfass. Die Fässer 650/2014 und 650/2014 bilden ein Schwesterpaar.