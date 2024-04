Flughafen Heathrow mit einem einmonatigen Whisky-Festival

Bereits seit Montag läuft das jährliche Whisky-Festival am Flughafen Heathrow. Einen Monat lang, bis zum 14. Mai, sind an jedem Terminal Whisky-Botschafter vor Ort, die den Passagieren bei der Auswahl von Geschenken und Flaschen als Souvenir helfen. Zusätzlich sind einzelne Marken mit einem besonderen Programm am Flughafen vertreten.

Einige wichtige World Duty Free-Whiskymarken, die der Flughafen Heathrow heraustellt

Bildquelle: The moodie davitt report

Im Terminal 5 beispielsweise werden Markenbotschafter von Pernod Ricard im April und Mai kostenlose Whisky-Masterclasses anbieten. Sie geben hierbei dann die Verkostungs- und Serviertipps weiter, die von Pernod Ricard’s Master Blendern entwickelt wurden. Marken wie Fable, Wildmoor und Bushmills werden während des Festivals Exklusiv-Produkte für den Flughafen auf den Markt bringen. Und The Dalmore feiert hier die weltweite Einführung seines limitiertem Single Malts The Dalmore Luminary No 2 2024 Edition.

Auch die am Flughafen angebotenen Spesen verschiedener Bars und Restaurants sind auf das Whisky-Festival abgestimmt. Zu den exklusiven Festival-Gerichten gehören unter anderem der Pulled Pork Burger von Big Smoke Taphouse & Kitchen mit Monkey Shoulder-Glasur sowie der Räucherlachs von Caviar House & Prunier’s mit Woodford Reserve.

Im Jahr 2023 machte Whisky allein 70 % aller Spirituosenverkäufe am Flughafen Heathrow aus. Laut Flughafengesellschaft wurden durchschnittlich drei Flaschen pro Minute verkauft.