Die Islay-Brennerei Kilchoman veröffentlicht ihre neue Abfüllung Kilchoman Batch Strength, die in Re-Charred Rotwein-, Oloroso-, und Bourbonfässern reifte und mit 57,0 % Vol. abgefüllt wurde. Zusammen mit Kilchoman Sanaig und Kilchoman Machir Bay bildet das Bottling die Core Range Trilogy der Destillerie. Kilchoman Batch Strength erscheint, wie uns die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft in ihrer heutigen Presseaussendung mitteilt, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,90 €.

Hier die alle Infos, die wir erhalten haben:

Premiere des Kilchoman Batch Strength

Bremen, 25.03.2024 – Die schottische Destillerie Kilchoman veröffentlicht eine neue Batch Strength Abfüllung – Kilchoman Batch Strength. Neben den beiden Kilchoman Core Range Abfüllungen, Sanaig und Machir Bay, vervollständigt in absehbarer Zeit der erstmals veröffentlichte Batch Strength von Kilchoman die Core Range Trilogy und wird fortlaufend in Batches erscheinen.

Vom Kilchoman Master Distiller kreiert, reifte der Whisky in einer aufwendigen Fasskompositon aus Re-Charred Rotwein- Oloroso- und Bourbonfässern. Ein paar Tropfen Kilchoman-Quellwasser wurden nach der Reifung hinzugefügt, um eine Alkoholstärke von 57,0 % Vol. zu erzeugen, um den intensiven Charakter von Kilchoman mit dunklen Früchten, reichen Gewürzen und Honig zum Ausdruck zu bringen.

Kilchomans Bulle Rory steht für die neuste Edition Kilchoman Batch Strength, die genau so kräftig, robust und die typische Kilchoman Intensität in sich trägt. Der UVP der Batch Strength liegt bei 79,90 €.

Original Tasting Notes

Nose: Red fruits, fresh cherries, heather blossom and intense peat smoke.

Palate: Toffee, rich spices, vanilla and lasting peat smoke.

Finish: Silky Viscosity with fresh crumpets, butter and honey.