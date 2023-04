Nach Glen Scotia ist ist nun auch die Destillerie Loch Lomond bei der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft gelandet – ab sofort ist man mit den Produkten beider Brennerei im Bremer Vertrieb zu finden. Hier die Presseaussendung zum Vertriebswechsel:

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen übernimmt ab sofort Exklusiv-Import der Loch Lomond Distillery in Deutschland – The world’s fastest-growing Single Malt Brand 2021

Bremen, 14.04.2023 – Neustart für die renommierte Loch Lomond Distillery in Deutschland: Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen wird ab sofort die Whiskys der schottischen Loch Lomond Distillery auf dem deutschen Markt exklusiv vertreiben. Das Bremer Familienunternehmen hat als Exklusiv-Importeur der Marke Glen Scotia bereits eine erfolgreiche Vertriebspartnerschaft mit der Loch Lomond Group in Deutschland etabliert. Hinzu kommen nun die Loch Lomond Distillery, die 2021 vom IWSR als die weltweit am schnellsten wachsende Single Malt Marke ausgezeichnet wurde, und die kürzlich gelaunchte Marke Spearhead.

„Wir freuen uns, unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Loch Lomond Group ausbauen zu können. Mit den beiden Marken Loch Lomond und Spearhead stärken wir unser qualitatives Angebot und unterstreichen nachhaltig unsere Whiskykompetenz als enger Partner des Fachhandels“,

sagt Stephan Ehmke, Geschäftsführer der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft.

Explore the Spirit Within – Schottlands vielseitigste Whisky-Destillerie

Die Wurzeln der Loch Lomond Distillery reichen bis in das Jahr 1814 zurück – damals befand sich die Brennerei in der Nähe von Tarbet am nordwestlichen Ende des gleichnamigen Sees Loch Lomond. Das Gebiet ist seit Jahrhunderten das Herzstück der schottischen Whiskyindustrie.

Die Highland Brennerei steht wie keine andere schottische Destillerie für Innovation und Vielfalt. Als eine von nur vier Brennereien in Schottland besitzt sie eine eigene Küferei und schafft mit einer Kombination aus traditionellen Swan Neck und den einzigartigen Straight Neck Pot Stills ausgezeichnete Single Malt Scotch Whiskys. Mit den verschiedenen Cut Points und der Verwendung von getorfter sowie ungetorfter Gerste bietet Loch Lomond ein unvergleichlich breites Spektrum an Geschmacksprofilen. Die Straight Neck Pot Stills – maßgeblich für den fruchtigen Stil der Brennerei – sind einzigartig in der schottischen Whisky Industrie. Mit ihnen kontrolliert Master Blender Michael Henry präzise den Destillationsprozess und verleiht den vielfältigen Malts einen einzigartigen Charakter. So entsteht ein Gesamtportfolio außergewöhnlicher Whiskys, das sich stets durch den unverwechselbar fruchtigen Loch Lomond Signature Style auszeichnet: Frucht, Honig & sanfter Rauch.

Weltpremiere mit Infrarot-Toasting: Spearhead Single Grain Scotch Whisky

Der Single Grain Scotch Whisky Spearhead ist der neueste Coup aus dem Hause Loch Lomond. Er wird zu 100 Prozent aus gemälzter Gerste mit einer verlängerten Gärungszeit von 92 Stunden hergestellt, bevor er in den für Loch Lomond typischen Copper Coffey-Stills destilliert wird. Durch die kontinuierliche Destillation entsteht ein leichterer New Make, ohne Kompromisse bei der Qualität. Anschließend wird der Single Grain Scotch Whisky in Ex-Bourbon-Fässern gereift. Sein Finish erhält er in einer Kombination aus infrarot- und feuergetoasteten Fässern aus amerikanischer Eiche.

Mit der Verwendung von Infrarot-Toasting feiert die Loch Lomond Group eine Premiere in der Welt des Scotch Whiskys. Diese Form des Toastens ermöglicht es, die Aromen genau zu extrahieren und einen Whisky herzustellen, der eine deutlich süßere Note aufweist. Das Ergebnis ist ein leichter und süßer Whisky, der sowohl pur als auch im Mix-Getränk perfekt funktioniert.

Weitere Informationen hierzu unter https://www.hawe-bremen.de/whisky/loch-lomond.

Über Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mbH:

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mit Sitz in Bremen ist Exklusiv-Importeur und Marken-Entwickler internationaler Top-Spirituosen für den deutschen Markt. Gegründet 1974, zeichnet sich das Unternehmen besonders durch das qualitative und vielfältige Angebot verschiedenster Single Malt Scotch Whiskys aus, wie

z. B. Glenfarclas, Kilchoman, Springbank und Glen Scotia. Unter den Marken The Independent Malts Collection wird die Einzigartigkeit dieser Whiskys gebündelt. Das Portfolio des unabhängigen Familienunternehmens umfasst neben Whisky auch weitere hochwertige Spirituosen und Weine, u. a. La Maison du Rhum, Guglhof, Emperor und Hacienda Coloma.

Über Loch Lomond Distillery

Die Loch Lomond Distillery hat eine lange Geschichte in der Scotch Whisky-Branche. Sie wurde von dem Amerikaner Duncan Thomas gegründet, dem Besitzer der Littlemill-Brennerei, die 1772 lizenziert wurde. In den 1930er Jahren stand Duncan Thomas für Innovation in der schottischen Whiskyindustrie – dieser Tradition ist die Destillerie bis heute treu geblieben und trägt seine innovative Philosophie in die Gegenwart.

Die vielfach preisgekrönte Whisky-Serie von Loch Lomond umfasst den Loch Lomond 12-Year-Old Perfectly Balanced. Dieser wurde 2020 bei der SFWSC als einer von nur sieben Single Malts mit dem Platinum Award ausgezeichnet.