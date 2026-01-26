Montag, 26. Januar 2026, 12:56:44
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Vier Glen Elgin

Das Quartett mit aktuellen unabhängigen Abfüllungen erhält gute Benotungen, mehr allerdings auch nicht

Eine recht hohe Meinung hat Serge Valentin von der Glen Elgin Distillery und seinen Malts. Doch die vier aktuellen und unabhängigen Abfüllungen, die heute die Tasting Session auf Whiskyfun bilden, können dies nicht ganz darstellen. Denn ihre Benotungen überspringen mehr oder minder so eben die 80-Punkte-Marke, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Glen Elgin 16 yo 2009/2024 (56.1%, The Whisky Blues, STR barrel, cask #801780, 236 bottles)83
Glen Elgin 29 yo 1995/2025 (44.6%, The Whisky Blues, refill hogshead, cask #3256, 254 bottles)82
Glen Elgin 13 yo 2012/2025 (56%, Watashi Whisky & Le Sens, 1st fill Sauternes barrique, cask #806484)81
Glen Elgin 17 yo 2007/2025 (57.5%, Single Cask Nation, double maturation in oloroso hogshead, cask #173287, 230 bottles)83 
Glen Elgin. Bild von Martyn Jenkins
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie jetzt den traumhaften The Bruichladdich Eighteen aus der High-Provenance-Serie – samt Gläsern!
Nächster Artikel
Wien im Whisky-Fieber

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH