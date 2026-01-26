Eine besondere und limitierte Abfüllung veröffentlicht Brown-Forman Deutschland auf dem deutschen Markt. Für Woodford Reserve Barrel Strength Rye orientierte sich Master Distiller Elizabeth McCall an einer Pre-Prohibition-Mashbill, die 53 Prozent Roggen enthält. Abgefüllt in Fassstärke, ergibt sich für diesen Rye Whiskey ein Alkoholgehalt von 62,55 Volumenprozent.

Woodford Reserve Barrel Strength Rye ist bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E-Commerce ab Anfang Februar 2026 zum Preis von 139,99 Euro (UVP) erhältlich. Mehr Details in der folgenden Aussendung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland launcht ersten hochprozentigen Rye für Woodford Reserve

Hamburg, 26. Januar 2026 – Mit Woodford Reserve Barrel Strength Rye bringt Brown-Forman Deutschland ab Februar 2026 ein neues, limitiertes Highlight auf den Markt. Die Neuheit ist der erste hochprozentige Rye der Destillerie und wird – anders als für Woodford Reserve typisch – in Fassstärke abgefüllt.

Master Distiller Elizabeth McCall orientierte sich bei der Herstellung an einer Pre-Prohibition-inspirierten Getreidezusammensetzung. Diese Mash Bill enthält 53 Prozent Roggen und entspricht der Rezeptur von Woodford Reserve Rye. Der in Fassstärke abgefüllte Woodford Reserve Barrel Strength Rye enthält den Alkoholgehalt, den die gemeinsam vermählte Charge aus mehreren Fässern im Durchschnitt aufweist: 125.1 Proof beziehungsweise 62,55 Volumenprozent.

Die Neuheit würdigt die Tradition amerikanischer Rye Whiskeys und verbindet deren charakteristische Würze mit aromatischer Tiefe. Die limitierte Edition unterstreicht den Anspruch der Destillerie, Whiskey-Stile historisch zu interpretieren und dabei neue Geschmackserlebnisse zu schaffen.

„Barrel Strength Rye ehrt das Vermächtnis der ursprünglichen amerikanischen Roggenwhiskeys, bei denen Gewürze und Tabak den Ton angeben – ergänzt um Noten von Frucht, Floralem und einer subtilen Süße. Anstelle der für Woodford Reserve Rye üblichen Standardstärke von 45,2 Volumen, bringt diese hochprozentige Variante deutlich ausgeprägtere Gewürznoten hervor“, beschreibt Master Distiller Elizabeth McCall die Innovation.

TASTING NOTES

Farbe: Orangenmarmelade

Aroma: Pfeffer, Nelke, Muskatnuss, geröstete Eiche und Vanille, mit einem zarten Hauch von Orangenölen

Geschmack: Saftige Orange und kräftige Backgewürze aus Nelke und Muskatnuss, mit Anklängen von Leder und Tabak

Abgang: Lang anhaltend mit Zitrusnoten und ungesüßtem Tee

Woodford Reserve Barrel Strength Rye ist bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E-Commerce ab Anfang Februar 2026 in der 0,7-l-Flasche zum Preis von 139,99 Euro (brutto, UVP) erhältlich.