Der unabhängige Abfüller Sebastian Büssing und Irish Whiskey-Experte Neil Saad werden in den nächsten Wochen ihre Single Cask-Abfüllungen mit irischem Whiskey unter dem Namen The Woodpecker & The Leprechaun (die wir Ihnen hier vorstellten) auf bundesweiten Whiskymessen, auf dem 7. Herbst-Whiskyfestival in Peiting sowie zwei weiteren Pub-Tastings vorstellen.

Wann Sie The Woodpecker & The Leprechaun auf welcher Messe/Festival/Pub-Tasting treffen können, erfahren Sie in der Aussendung, die wir erhalten haben:

The Woodpecker & The Leprechaun on Tour: Messen und Tastings in den kommenden Wochen

“Where Wood and Spirit meet” – unter diesem Motto brachten der unabhängige Abfüller Sebastian Büssing und Irish Whiskey-Experte Neil Saad mit The Woodpecker & The Leprechaun eine Reihe außergewöhnlicher Einzelfassabfüllungen auf den Markt. Dabei steht die Kraft des Holzes ganz im Fokus der fünf Whiskeys. Denn für die Finishes verwendeten die beiden seltene Holzarten wie Apfel oder Elsbeere. Wie allein das Holz einen Whiskey formt und dass es nicht immer die viel beschworene Eiche sein muss, können Genießer in den kommenden Wochen live erfahren. Denn The Woodpecker & The Leprechaun sind auf Deutschlandtour. Hierbei ist der erste Termin bereits in der kommenden Woche.

Bundesweite Messekooperation und Hausmesse in Peiting

Zu finden sind die fünf Abfüllungen in den nächsten Wochen auf bundesweiten Whiskymessen sowie auf einer Hausmesse in Peiting. Um auf Messen präsent zu sein, gingen Büssing und Saad eine Kooperation mit dem Aussteller Jason Stover (WhiskyJason) ein. An dessen Stand sind alle fünf Abfüllungen von The Woodpecker & The Leprechaun zu verkosten und zu erwerben. Hier sind die Termine:

Fr./Sa. 17./18. Okt – World of Whisky (Mannheim)

Sa./So. 25./26. Okt – Aquavitae (Mülheim/Ruhr)

Fr./Sa. 07./08. Nov – Whisky Pur (Aschaffenburg)

Fr./Sa. 05./06. Dez – Just Whisky (Hamburg)

Fr./Sa. 12./13. Dez – Bottle Market (Bremen)

Zusätzlich wird Neil Saad selbst die Whiskeys am Samstag, 18. Oktober, beim Herbstfestival No. 7 in der Xaver Whiskybar & Lounge in Peiting vorstellen. Die beliebte Hausmesse in der als “Best Whisky Bar 2025” bei den Whisky Excellence Awards ausgezeichneten Bar von Monika Pummer startet um 14 Uhr.

Mehr Termine: Zwei Pub-Tastings

Bei zwei weiteren Terminen können die fünf Whiskeys von The Woodpecker & The Leprechaun live verkostet werden. Wiederum präsentiert Neil Saad die Abfüllungen und wird die Gäste durch die Einflüsse der fünf Holzarten führen.

Mi., 15. Okt – Distiller’s Lounge im Rhönblick Steinau (Hessen)

So., 23. Nov – Celtic Cottage Irish Pub (Berlin)

Buchungen nehmen die jeweiligen Veranstalter direkt an.

The Woodpecker & The Leprechaun

Mehr Infos zu The Woodpecker & The Leprechaun bieten Büssing und Saad auf ihrer Instagramseite @woodpecker.leprechaun.