Neu im Travel Retail: The Glen Grant Exploration No.1

Im August des vergangenen Jahres konnten wir über den Eintrag der Etiketten für die Abfüllung The Glen Grant Exploration No.1 in die us-amerikanische TTB-Datenbank berichten. Danach dauerte es eine ganze Weile, bis dieses neue Bottling der Speyside-Brennerei auch auf den Markt kam. Nun ist jedoch klar: The Glen Grant Exploration No.1 erscheint als Travel Retail Exclusive. Und dies im Asien-Pazifik-Raum, wie 88 bamboo berichtet.

Nach der Reifung in Bourbonfässern wurde der Whisky zur Verfeinerung in handverlesene karibische Rumfässer umgefüllt. Abgefüllt ist er dann mit 48 % vol. ohne Kältefiltration. Das Ergebnis sei, so heißt es, ein eindrucksvoller Whisky mit einem lebendigen Geschmacksteppich aus tropischen Früchten, vollem dunklem Zucker und wärmenden Gewürzen, der Reisende auf eine sinnliche Reise entführt.

Erhältlich ist The Glen Grant Exploration No.1 seit dem letzten Monat an 37 Premium-Flughäfen in der Region Asien-Pazifik in acht wichtigen Ländern. Dort wird die Abfüllung bis August 2025 angeboten. Unterstützt wird der Verkauf durch eine Omnichannel-Kampagne, einer auffällig gestalteten Umverpackung sowie Produkt-Positionierung und -Präsentation. So können Interessierte eine Glasglocke anheben, um so die Geschmacksnoten von The Glen Grant Exploration No.1 zu riechen. Dieser ersten Ausgabe innerhalb der neuen Serie sollen alle zwei Jahre neue Abfüllungen folgen.