TTB-Neuheit: Glen Grant Exploration No1

Auch zum heutigen Wochenstart können wir Ihnen einen neuen Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank vorstellen, den allerdings das Team von 88bamboo vor uns entdeckte. Die Speyside-Brennerei Glen Grant reichte die Etiketten für die Abfüllung Glen Grant Exploration No1 ein. Zum Start der neue Exploration-Reihe erscheint ein Single Malt der Speyside-Destillerie mit einem Finish in Rum Casks. Der Whisky ohne Altersangabe kommt mit 48 % Vol. in die Flaschen, weitere Informationen den Flascheninhalt betreffend sind allerdings auf den Label nicht zu finden:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.