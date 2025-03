Glen Grant veröffentlicht 65 Jahre alten Single Malt

An das Erscheinen von sehr lang gereiften Glen Grant Single Malts haben wir uns etwas gewöhnt. Diese kamen meist aus den ware houses des Whisky-Produzenten und unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail. Nun startet Glen Grant ihre neue Splendours Collection, in dieser wird die Brennerei seltenste und älteste Whiskys veröffentlichen. Den Start der Reihe bildet ein 65 Jahre alter Single Malt, dieser wurde 1958 destilliert und reifte in einem einzigen French oak butt. Nur 151 handgefertigte Dekanter sind erhältlich, The Glen Grant 65 Year Old wird bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt zum empfohlenen Verkaufspreis von 50.000 US-Dollar (das würden etwas mehr als 48.000 € sein) angeboten.

Laut Glen Grant entstand ein zeitloser Ausdruck, der mit einem Duft von süßem Sirup, reifen schwarzen Beeren und Sandelholz beginnt. Am Gaumen ist er eine Mischung aus Orangenschalen, reifen schwarzen Kirschen, Früchtekuchen und Datteln. Der Abgang ist eine anhaltende, wärmende Mischung aus Zitrusfrüchten, Gewürzen, Eiche und sanftem Rauch.

Greig Stables, Master Distiller bei The Glen Grant, sagte in einer Pressemitteilung.

“The true scarcity of this spirit at 65 Years Old is testament to the unwavering approach to whisky making and visionary innovation which has always defined The Glen Grant. Although distilled back in 1958, the methods remain almost entirely the same today reflecting the legacy of our forefathers,”