Ron Welsh wird Master Blender der neuen Bothy Distillery

Bothy Trading, das Unternehmen hinter der schottischen Marke Gin Bothy und der geplanten Bothy Distillery (wir berichteten), hat ihren Master Blender ernannt. Ron Welsh, der über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Whiskyherstellung vorweisen kann (unter anderem als Master Blender bei Beam Suntory), wird diese Position in der kommenden Whisky-Destillerie in Glen Prosen, Angus übernehmen.

Er wird bei der Brennerei, die diesen Frühling den Betrieb aufnehmen soll, die Fassauswahl und -reifung leiten. In den nächsten fünf Jahren wird er eine Auswahl limitierter Fassabfüllungen kuratieren, um den Single Malt Glen Prosen vorzubereiten.

Ron Welsh sagte hierzu:

“The chance to shape a team focused on creating whisky with real quality and character was something I couldn’t pass up. The Bothy Distillery’s approach, respecting Scotland’s traditions while pushing for innovation, is exactly what drew me in. With decades of industry expertise working with whiskies of all ages, right up to 55-year-olds, I know what it takes to create something special. I’m excited to be creating whiskies that not only honour Scotland’s heritage but that will truly stand out on a global stage.”