Bushmills „A Taste of Time“ – die Veranstaltung in Hamburg (mit Galerie)

Vor etwas mehr als einer Woche fand in Hamburg die neueste Veranstaltung der Craft Stories von Bushmills statt (die Presseaussendung dazu finden Sie hier), eine branchenübegreifende Präsentation des Werts und der Bedeutung von Handwerk. Handwerk ist nämlich auch das, was sich die nordirische Brennerei auf die Fahnen geschrieben hat und in ihren Abfüllungen zelebriert.

Unser freier Mitarbeiter Stefan Bügler war mit seiner Kamera vor Ort bei Stahlzeiten St. Pauli, dem handwerklichen Uhrmeisterbetrieb von Ralf Ditz. Von dort und dem im Rahmen der Veranstaltung stattfindenden Tasting verschiedenster Abfüllungen von Bushmills hat er Ihnen folgenden Bericht mitgebracht:

Gastartikel Autor: Stefan Bügler

Bushmills „A Taste of Time“ in Hamburg

Die Craft Story von Bushmills wird jedes Jahr um ein Kapitel reicher. Sie zeigt branchenunabhängig, wie ähnlich die grundsätzlichen und speziellen Anforderungen an das Handwerk sind. In 2024 dreht sich alles um das Thema Zeit und zwar im Herzen von St. Pauli.

Eingeladen wurde in die Räume von Stahlzeiten St. Pauli. Inhaber Ralf Ditz, Deutschlands ehemalig erster OMEGA-Boutique-Uhrmachermeister, stellt höchste Anforderungen an Präzision, Handwerkskunst und Feinmechanik. Warum erklärte und zeigte er den Gästen mit seinen Mitarbeitern in individuellen Workshops.

Schon allerfeinster Abrieb und kleinste ausgelaufene Lager bringen die Zahnräder in einer Uhr zum Stillstand. Mikroskopische Feinarbeit ist bei der Reparatur und beim Bau vom Uhren notwendig. Bei soviel Kleinteiligkeit war es eigentlich bei jedem schnell mit der Übersicht vorbei. Und da war ja auch noch was mit individueller Präzision. Alle Gäste durften mit einem Gravierstift bewaffnet ihren Bushmills Tumbler personalisieren. Auch hier war der Versuch das Ziel. Für Präzision und Handwerkskunst sind eindeutig Ralf und sein Team da – Forza Stahlzeiten St. Pauli!

Und dann noch ein Exkurs: was wiegt eigentlich Zeit? Die Zeitwaage vollbringt zwar Wunder – sie stellt durch Frequenzvergleich die Unregelmäßigkeit im Gang eines mechanischen Uhrwerks fest – eine Gewichtsangabe für die sehr kurzweilige Zeit an diesem Abend gab es aber leider nicht.

Mit Blick auf die Bushmills Whiskies an diesem Abend, steht die Frage im Raum: Wie schmeckt eigentlich Zeit? Mittendrin Gearóid O’Callaghan, der in seiner Masterclass an diesem Abend sieben Zeitdokumente aka Whiskies vorstellte, im Alter von 10-25 Jahren. Natürlich ging er auf Präzision und Handwerkskunst bei der Herstellung des Destillats, der Reifung und natürlich auch bei der Zusammenstellung (Blending) einer Abfüllung ein. Und auch auf die Magie, die aus ungestümem Wildem einen toll geformten Charakter macht. Ob jung oder alt, aus ehemaligen Bourbon-, Malaga-, Sherry-, Port-, Madeira oder Barolofässern, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Unterschiedlicher könnten die verflüssigten Jahre kaum schmecken, die der Whisky in den Lagerhäusern von Bushmills – der ältesten lizensierten Brennerei der Welt – reifen durfte.

Ein besonderes Augenmerk lag natürlich auf dem neuen Mitglied der Bushmills Causeway Collection, dem in 2024 nur für Deutschland abgefüllten 10 years old, der rund drei Jahre in Barolofässern nachreifte. Die 2000 Flaschen werden wahrscheinlich bald vergriffen sein, denn Fans von Rotweinfassabfüllungen werden hier geschmacklich allerbestens abgeholt.

Und das Fazit dieses Kapitels der Craft Story? Präzision und Handwerkskunst gepaart mit der Magie des Abends sorgten für einen außerordentlich vielfältigen Geschmack der Zeit.

(Alle Bilder copyright Stefan Bügler)