Bushmills „A Taste of Time“ – Mit Präzision, Erfahrung und (Reife-)Zeit zum Meisterwerk

Am Montag fand in Hamburg ein Event von Bushmills unter dem Motto „A taste of time“ statt, in dem die nordirische Destillerie gemeinsam mit dem Hamburger Uhrmacher-Atelier Stahlzeiten Handwerkskunst in den Fokus stellte.

Auch Whiskyexperts war beim Event vertreten (einen Bericht darüber bringen wir zu einem anderen Zeitpunkt). Hier einmal die offizielle Pressemitteilung und Bilder dazu:

A Taste of Time

Mit Präzision, Erfahrung und (Reife-)Zeit zum Meisterwerk

Wir alle streben nach Perfektion – ob in uns selbst oder den Produkten, die wir verwenden und konsumieren. Aber Perfektion entsteht nicht über Nacht: Sie ist das Ergebnis von viel Zeit und Geduld, dem Weitergeben von Erfahrungen und präzisem Arbeiten. Handwerker*innen wissen, wie viel Zeit ein gutes Ergebnis kostet. Denn jeder einzelne Schritt auf dem Weg zum Meisterwerk muss gut durchdacht, präzise ausgeführt und sorgfältig vollendet werden – und man muss wissen, welcher Schritt zu welchem Zeitpunkt erfolgen muss, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Für Bushmills Irish Whiskey ist das das täglich Brot: Die irische Destillerie im County Antrim hat sich über 400 Jahre lang auf die Herstellung von Single Malt Irish Whiskeys fokussiert und sich in dieser Zeit ein enormes Wissen in diesem Bereich und unersetzbare Erfahrungen angeeignet. Das Ergebnis: Ein breites Portfolio an spannenden Single Malt Irish Whiskeys, jeder ein Meisterwerk in seinem Bereich – vom „Allrounder“, dem 10 Year Old, über einzigartige Altersstatements wie den 31 Year Old, bis hin zu außergewöhnlichen Fass-Finishes wie den limitierten Qualitäten der Causeway Collection. Zeit, Erfahrung und Präzisionsarbeit sind also ein entscheidender Faktor in der Whiskey-Herstellung. Sie sorgen für den richtigen Geschmack und passen das Produkt gleichzeitig den Vorlieben der Zeit an – am Gaumen oder auch optisch mit neuen Flaschendesign. Es sind genau diese Werte, die die Marke gemeinsam mit dem HamburgerUhrmacher-Atelier Stahlzeiten bei ihrem neuen Craft Story-Event unter dem Motto „A Taste of Time“ auf St. Pauli in den Vordergrund rückte.

Zeit zum Reifen – in der ältesten Whiskey-Destillerie der Welt

Wer im Handwerk arbeitet, weiß: Geduld ist eine Tugend. Das gilt auch für die Whiskey-Produktion. Bei jedem Schritt in der Herstellung spielt Zeit eine der wichtigsten Rollen: Wurde die Gerste zum richtigen Zeitpunkt geerntet? Hatte die Maische genug Zeit, um zu gären? Und wie lange reift die Grundspirituose in welchem Fass, um den gewünschten Geschmack zu erreichen? Als älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt hatte Bushmills über 400 Jahre Zeit, diese Prozesse ganz nach ihrem Claim „Streben nach Perfektion. Seit 1608“ stetig weiter zu optimieren und ihren Whiskeys genau das zu geben, was sie brauchen: Viel Zeit. Deshalb kann die Marke heute ein einzigartiges Portfolio aus Single Malt Irish Whiskeys bieten: Von klassischen 10 Year Olds und 14 Year Olds bis hin zu echten Raritäten wie beispielsweise Whiskeys mit Altersangaben von 31 Jahren oder älter.

Wissen – über Generationen gesammelt, entwickelt und weitergegeben

Natürlich spielt für das Whiskey-Handwerk auch die Erfahrungen derer, die es ausüben, eine maßgebliche Rolle. Erfahrungen, die in der Old Bushmills Distillery über viele Generationen und mehr als 400 Jahre hinweg weitergegeben wurden. Beispielsweise erlernte der heutige Master Distiller Colum Egan seinen Beruf bereits in der Old Bushmills Distillery. Er ist daher mit dem Hausstil der Marke bestens bekannt und nutzt sein über die Jahre erworbenes Wissen seit 2002 erfolgreich, um diesen auch weiterhin sicherzustellen.

Auch im Bereich der Küfer zeichnet sich Bushmills durch eine langwährende Tradition aus: Als eine von wenigen irischen Brennereien verfügt die Marke über eine eigene Küferei, die von der Familie Kane seit über 140 Jahren betrieben wird – heute in dritter und vierter Generation von Alastair und Chris Kane. Und mit Master Blenderin Alex Thomas sicherte sich Bushmills zudem jemanden, der mit Whiskey aufgewachsen ist: Sie wuchs nur wenige Minuten von der Old Bushmills Distillery auf und stieg bereits 2004 in das Geschäft ein, bevor sie 2021 zur Master Blenderin für alle Whiskeys von Bushmills ernannt wurde.

Streben nach Perfektion – Mit Präzision zum Ziel

Doch alle Zeit der Welt nützt nichts, wenn man sie nicht präzise nutzt und einsetzt. Deshalb hat sich Bushmills Irish Whiskey das „Streben nach Perfektion. Seit 1608“ als Leitspruch auf die Fahne geschrieben. Dazu gehört neben der hohen Qualität der Grundspirituose besonders die Auswahl der passenden Fässer.

Hauptverantwortliche ist hier Master Blenderin Alex Thomas, die durch ihre Ausbildung zur Holzhändlerin ein einzigartiges Skill-Set auf diesem Gebiet mitbringt, das den Wert ihrer Erfahrungen rund um die Reifung außergewöhnlicher Whiskeys noch verstärkt. So wurden beispielsweise die Portwein-Fässer für den Bushmills Single Malt Irish Whiskey 25 Year Old zunächst mit einem nach eigenem Rezept kreierten Ruby Port befüllt, um die idealen Noten für das Finish des Bushmills Whiskeys zu erreichen. Und auch außergewöhnliche Fasslagerungen wie der 12 Year Old New American Oak Cask und der 21 Year Old Vermouth Cask aus der Causeway Collection 2023 oder der neue Bushmills 10 Year Old Barolo Cask aus der aktuellen Causeway Collection zeigen deutlich, mit welcher Liebe zum Detail die Master Blenderin an die Arbeit geht.

Eine Hommage ans Handwerk

Um diese Liebe zum Handwerk nicht nur zu erzählen, sondern sie auch sicht- und erlebbar zu machen, hat Bushmills Irish Whiskey vor einigen Jahren die Craft Story-Event-Reihe ins Leben gerufen. In diesem Jahr fand die Marke den idealen Partner in einem charmanten Hinterhofatelier auf St. Pauli: Gemeinsam mit „Stahlzeiten“ realisierte Bushmills Irish Whiskey hier das „A Taste of Time“-Event, und nahm die Teilnehmer*innen mit auf eine Reise durch die Zeit. Neben einem Whiskey-Tasting, bei dem Gearóid O’Callahan aka The Whiskey Jack die Whiskeys der Marke anhand ihrer Reifezeit vorstellte, lieferte Ralf Ditz, Inhaber von Stahlzeiten, einen spannenden Einblick in die Geschichte des Uhrmacherhandwerks und der Zeit selbst. Als erster OMEGA-Boutique-Uhrmachermeister Deutschlands war er lange in der Niederlassung in Hamburg tätig, wo er höchste Präzision, Handwerkskunst und Feinmechanik im Bereich hochwertiger und Luxus-Uhrenerlernte. Heute vereint er diese jahrelange Erfahrung und seine Liebe zum Handwerk in einem eigenen Atelier. Dort repariert, restauriert und konstruiert er hauptsächlich Wand- und Standuhren sowie nach Absprache auch Armband- und Taschenuhren. Ein umfangreicher Bestand an historischen Maschinen und Werkzeugen, teilweise aus dritter Generation, ermöglicht die originalgetreue Restauration auch antiker Chronometer. All dies und vieles mehr durften die Teilnehmer*innen dann vor Ort erfahren: Sie erhielten nicht nur Einblicke in die Geschichte des Handwerks, sondern auch ins Innenleben einer Großuhr und durften selbst an kleinen Uhrwerken Hand anlegen und ihre Präzision unter Beweis stellen.

„Wir haben uns sehr gefreut, in diesem Jahr Partner der Bushmills Craft Story sein zu dürfen. Stahlzeiten und Bushmills – das passt einfach richtig gut zusammen, denn wir verkörpern dieselben Werte. Und genau das haben wir den Teilnehmer*innen des Events vermitteln können.“ Ralf Ditz von Stahlzeiten

Auch Olga Meiss, die die Marke Bushmills bei der Proximo Deutschland GmbH betreut, ist vom Ergebnis überzeugt:

„Wir sind sehr stolz, mit der Bushmills Craft Story-Eventreihe dazu beizutragen, das irische Whiskey- Handwerk in Deutschland in den Fokus zu rücken. Und die diesjährige Veranstaltung ist ein schönes Beispiel, wie wir Zeit, Erfahrung und Präzision erlebbar machen können.“

