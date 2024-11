Ab 2025: Das sind die neuen Highland Park im Global Travel Retail

Nachdem wir Ihnen bereits die neuen Verpackungen und Flaschen für die Core Range von Highland Park vorgestellt haben, gibt es nun detailliertere Infos zu den neuen Abfüllungen im Global Travel Retail, die die Destillerie ab kommenden Jahr dort anbieten wird. Wir stellen dazu die Übersetzungen der offiziellen Beschreibungen von der Webseite der Orkney-Brennerei.

Zunächst ist da der 14 Jahre alte

LAND OF ORKNEY

Sweet & Complex

Ein subtil süßer und rauchiger Whisky mit einer hellgoldenen Farbe direkt aus dem Fass. Er vereint sanfte Vanillenoten mit dem einzigartig aromatischen Geschmack des Orkney-Heidetorfs und ist so kontrastreich wie die Landschaft der Orkneys, wo Moore und hügeliges Ackerland auf dramatische, vom Meer geformte Küsten treffen. Ein toller Whisky, um sich zurückzulehnen und die Aussicht zu genießen.

16 Jahre alt ist der

SEA OF ORKNEY

Spicy & Elegant

Mit einem Wort: tief. Ein raffinierter, ausgewogener Whisky, der süße Rauchigkeit mit subtilen würzigen Noten kombiniert, mit einer natürlichen, tief bernsteinfarbenen Farbe direkt aus dem Fass. Voller Charakter, aber wunderbar weich, ist er nach den Gewässern benannt, die unsere Heimat Orkney umgeben – manchmal stürmisch, aber immer voller natürlicher Schönheit.

Top of the line in den ständig im Global Travel Retail zu findenden Abfüllungen ist der 18 Jahre alte

SKY OF ORKNEY

Intense & Balanced

Lange Tage, lange Nächte, intensive Sonnenuntergänge und unglaubliche Polarlichter – der Himmel über Orkney bietet Dramatik und Schönheit in gleichem Maße. Ebenso ist dieser Whisky intensiv aromatisch, reichhaltig und sorgfältig ausgewogen, um alle seine Geschmacksschichten zum Leuchten zu bringen, mit einer natürlichen, tief bernsteinfarbenen Farbe direkt aus dem Fass.

Ein Hauch frischer Orkney-Luft. Heidekrautiger Orkney-Torf in der Nase mit einem floralen Hauch von Zitronenschale. Am Gaumen folgen schwarze Kirschen, Kakaonibs, Honig und Torfrauch, ausgeglichen durch einen Hauch von Pistazie. Dieser Whisky wird mit einem würzigen, torfigen Abgang lange anhalten.

Alle drei Whiskys sind mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und werden in den ersten Wochen des Jahres 2025 im Global TRavel Retail verfügbar sein.