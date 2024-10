Highland Park mit neuem Design – im Handel und im Global Travel Retail

Die Destillerie Highland Park hat ein neues Verpackungsdesign für die Flaschen im Handel und im Global Travel Retail vorgestellt. Es wird ab sofort global ausgerollt, aber natürlich kann und wird es noch einige Zeit dauern, bis es alle Outlets erreicht.

Im Handel werden zunächst die Verpackungen für den 12yo, den 15yo und den 18yo neu gestaltet. Das Logo ist aktualisiert, man hat frische, leichtere Farben für den Auftritt gewählt. Die Etiketten sind mit Heidekraut gesprenkelt, eine Anspielung auf eine Geschmackskomponente in den Whiskys von der Orkney-Destillerie. Der Karton trägt ein angedeutetes Holzmuster, es spielt auf die Bedeutung des Holzes der Fässer auf den Geschmack und die Reifung an. Der Karton wird übrigens aus FSC-zertifizierten Wäldern hergestellt und ist zu 100 % recycelbar.

Auch die Flaschen sind leicht verändert – und sie sind nun alle durchsichtig, damit man den Whisky und dessen natürliche Farbe sehen kann. Zudem wurde ein”Product of Orkney” in die Flasche geprägt, um den Ursprung des Whiskys aufzugreifen.

Im Global Travel Retail ist man mit einigen Elementen der Gestaltung der Vewrpackungen für den Handel gefolgt, setzt aber auf kräftigere Farben beim Karton, die auf die neuen Titel der Abfüllungen anspielen: Der 14yo ist nun der “Land of Orkney“, der 16yo der “Sea of Orkney” und der 18yo der “Sky of Orkney“.

Sowohl bei den allgemeinen Abfüllungen als auch bei den Abfüllungen im Travel Retail bleibt der Whisky unverändert, betont die Brennerei. Das Design wurde neu gestaltet, um ein größeres Zielpublikum und vor allem jüngeres ansprechen zu können.

Eine multimediale Präsentation des neuen Auftritts können Sie auf der Webseite von Highland Park sehen.