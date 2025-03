Bushmills veröffentlicht bislang ältesten Irish Single Malt der Welt – Bushmillls 46yo ‘Secrets of the River Bush’

Mit einem neuen Single Malt setzt die nordirische Brennerei Bushmills einen neuen Rekord: Der Bushmillls 46yo ‘Secrets of the River Bush’ ist der bislang älteste veröffentlichte Irish Single Malt – in einer streng limitierten Auflage von 300 Flaschen zu einem Preis von 10.000 Pfund.

Der Bushmillls 46yo ‘Secrets of the River Bush’ reifte in Oloroso Sherry butts aus der Antonio Paez Lobato Cooperage in Jerez, befüllt mit Whisky, der 1978 destilliert wurde. Er kam mit 46,3% vol. Alkoholstärke in die Flasche, die in einer Walnussholz-Box präsentiert wird. Zwei Generationen von Whisky Makern haben ihn kuratiert – die Abfüllung, die auch dem Fluss Bush gewidmet wurde, der Namenspatron der Brennerei ist, ist damit auch ein Zeugnis der Tradition der Destillerie, die sich selbst als älteste lizensierte Whisky-Brennerei der Welt bezeichnet.

Die Tasting Notes lesen sich interessant: In der Nase zeigen sich sich reife dunkle Früchte, süße Aprikosen, Karamell und Untertöne von warmer Eiche, während am Gaumen ein intensiv reichhaltiges und würziges Gemisch aus Zimt, zerstoßenen Gewürznelken und aromatischer Muskatnuss folgt. Später kommen süße schwarze Kirschen und Aprikosen in den Vordergrund, bevor sie schließlich Wellen von geröstetem Kaffee, Eiche und warmem Toffee weichen. Der Abgang ist weich und dennoch robust, mit anhaltendem würzigen Fruchtgeschmack.

Alex Thomas, Master Blender von Bushmills, sagt zu dieser neuen Abfüllung:

“This isn’t just a smooth, rare single malt whiskey, this is real history in the making. For 46 years, we’ve patiently watched over this remarkable liquid and witnessed it transform into this rich, dark beauty. This is Bushmills at its best.”