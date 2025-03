Guter Whisky für guten Zweck: Der neue Sea Shepherd Islay Single Malt näher vorgestellt

Am Dienstag durften wir Ihnen die neue Ausgabe des Sea Shepherd Islay Single Malt bereits kurz im Rahmen des Berichts über die neuen Bottlings, die über Kirsch Import nach Deutschland kommen, vorstellen. Heute haben wir mehr Details (so zum Beispiel die Tasting Notes) zu dieser Abfüllung, von dessen Erlös mindesten 9% des Umsatzes an die Meeresschutz-Organisation Sea Shepherd gehen.

Jetzt also: Spot an für den Sea Shepherd Islay Single Malt!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Guter Whisky für guten Zweck: Sea Shepherd Islay Single Malt ist wieder im Einsatz

Zusammen mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd präsentiert Kirsch Import einen Islay Single Malt Scotch, der nicht nur auf hoher See überzeugt. Jetzt ist der Whisky für den guten Zweck endlich wieder einsatzbereit. Und Sie können ihn genießen und damit zur Arbeit von Sea Shepherd beitragen!

Sea Shepherd hisst seit der Gründung in den USA im Jahr 1977 in Häfen rund um den Globus die Segel, wenn Meerestiere und ihre Lebensräume in Not geraten. Die durch Spenden finanzierte Organisation steht für absolute Entschlossenheit, Mut und Stärke.

Charaktereigenschaften wie diese? Sind ein Muss, wenn man Walfang verhindern, Wilderer verfolgen, Meerestiere vor dem Aussterben und die Weltmeere vor der Vermüllung schützen will.



Denn: Wenn die Schiffe der Sea-Shepherd-Flotte durch die Wellen brechen, geht es für Meeresbewohner oft ums knallharte Überleben.



Den entschlossenen Einsatz der Umwelt-Piraten repräsentiert auch ihr Logo: ein Totenkopf mit Hirtenstab und Dreizack. Ob auf dem Atlantik, vor den Küsten Afrikas, im Mittelmeer oder auf der Ostsee – Tausende, meist ehrenamtliche Mitglieder von Sea Shepherd sind überall dort im Einsatz, wo Meere und maritime Tierwelt in Gefahr sind.

Von Schottlands Küste für die Weltmeere

Sea Shepherds Kampf gegen Walfänger, Wilderer und Umweltsünder ist hart. Ihn zu unterstützen dagegen leicht: Wer nur eine Flasche Sea Shepherd Whisky erwirbt, verbindet bereits Genuss mit einer guten Tat.



Der Grund? Kirsch Import spendet mindestens neun Prozent der Umsätze aus dem Verkauf von Premium-Whisky, -Rum und -Gin für Sea Shepherd an die Meeresschützer. So konnte bereits über eine Viertelmillion Euro an Spenden generiert werden.



Wohin die geschmackliche Reise mit dem Sea Shepherd Whisky geht, wird schon beim Aroma deutlich: auf die Hebriden.

Mit seinen maritimen Eigenschaften spiegelt der Islay Single Malt den Charakter der gemeinnützigen Organisation. Kraftvoll, rau und vom Meer geprägt wie Sea Shepherd selbst, steht der charakterstarke Dram von der schottischen Küste mit seinen Noten von Torfrauch, Zitrusfrüchten und Meersalz synonym für die legendären Whiskys seiner Insel-Heimat.

Sea Shepherd Whisky – Peated

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Herrlich deutliche Rauchnote mit maritim-salzigen, aber auch Einschlägen von Zitrusfrüchten.

Frisch und einladend.



Gaumen: Der Rauch dominiert, liegt aber angenehm weich auf der Zunge. Salzige See-Noten und reife Zitrusfrüchte untermalen den Geschmack. Eine Spur Süße zeichnet sich ab.



Nachklang: Aromatischer Rauch, der langsam verblasst, sowie maritime, würzige Noten klingen lang nach. Ganz klar eine geschmackliche Reise auf die Hebriden.