Nach seinem Debut mit nur fünf im Global Retail erhältlichen Flaschen im Frühjahr 2024 kommt der Benriach 50yo nun auch nach Deutschland – mit genau einer der insgesamt 37 weltweit erhältlichen Flaschen.

Diese eine Flasche des Benriach 50yo, die für Deutschland vorgesehen ist, wird ab Mitte November 2024 direkt bei Brown Forman Deutschland erhältlich sein – Interessenten mögen sich dort direkt melden. Der Preis des Whiskys: 28.000 Euro brutto.

Hier die dazugehörigen Infos:

Launch einer weltweiten Rarität: Brown-Forman Deutschland präsentiert Benriach 50 Years Old

Hamburg, 13. November 2024 – Mit Benriach 50 Years Old stellt Brown-Forman Deutschland nicht nur eine der ältesten und seltensten Abfüllungen aus der renommierten Speyside-Destillerie vor. Es handelt sich dabei auch um eine absolute Rarität, denn es existieren weltweit nur 37 Flaschen. Diese einzigartige Ultra Prestige Edition besticht durch ihren außergewöhnlich komplexen Charakter und ihre luxuriöse Präsentation.

Deutschland hat eine der 37 weltweit verfügbaren Flaschen erhalten. „Dies zeigt die Bedeutung und das Potenzial des deutschen Marktes für unsere Ultra Prestige Single Malts. Sie sind zudem ein Paradebeispiel für die Kunstfertigkeit, Innovation und Perfektion von Benriach bei der Whisky-Herstellung. Die Abfüllung 50 Years Old ist das Ergebnis jahrzehntelanger Reifung in sorgfältig ausgewählten Fässern, die die einzigartige Komplexität und Tiefe des Whiskys zur Geltung bringen“, so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman DACH & Malta.

Die Geschichte von Benriach

Die Destillerie in der Speyside ist bekannt für einige der reichhaltigsten und vielschichtigsten Whiskys der Region. Die Entwicklung der Aromen basiert auf einer langen Tradition, in der mit einer vielfältigen Auswahl an Fässern aus der ganzen Welt experimentiert wird. In den Lagerhäusern der Destillerie schlummern Fässer unterschiedlichster Art, Größe und Alters. In ihnen reifen drei verschiedene Speyside- Whisky-Sorten – klassisch ungetorfter Whisky, getorfter Whisky und dreifach destillierter Whisky. Jedes Fass wird als Individuum auf seinem Weg zur Reifung betrachtet. Dies bringt ein tiefes Verständnis dafür mit, was einen außergewöhnlichen Whisky ausmacht. Dank des reichen Schatzes an Fässern und der Tradition, verschiedene Whisky-Sorten zu destillieren, kann die Benriach Destillerie die geschmacklichen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Jede Single Cask Abfüllung fängt dabei die Persönlichkeit und den Reichtum eines einzelnen Fasstyps ein und bringt die individuellen Aromen zutage.

Ein Weg von fünfzig Jahren

Benriach 50 Years Old ist das Ergebnis eines sorgfältigen Auswahlprozesses, bei dem Master Blenderin Dr. Rachel Barrie Hunderte von Fässern verkostet, um die besten für eine lange Reifung auszuwählen. Cask 2383 wurde am 29. September 1966 mit ungetorftem Whisky befüllt und nach jahrzehntelanger Reifung im selben Bourbonfass in den Lagerhäusern der Speyside-Destillerie nun erstmals im Alter von fünfzig Jahren inFlaschen abgefüllt. Es ist die älteste und seltenste Abfüllung von Benriach, ein Sinnbild des ultimativen Vermächtnisses der Distillerie.

Formvollendeter, einmaliger Genuss

Benriach 50 Years Old wird in einem handgefertigten Kristalldekanter präsentiert, der die luxuriöse Natur des Whiskys unterstreicht. Der edle Kristalldekanter ist umgeben von einer stilvollen, von Master Craftsman John Galvin kreierten Box, deren Design von der farbenfrohen Vielfalt der für Benriach typischen Fässer inspiriert ist.

Das Geschmacksprofil bietet eine harmonische Mischung zarter Aromen von perfekt gereiftem Eichenholz, Maraschino-Kirschen und sanftem Akazienhonig, begleitet von verführerischen Noten von Trüffel, Narzisse und einem Hauch von edlem Moschus. Der lange, elegante Abgang vollendet das Geschmackserlebnis mit einer Raffinesse honigsüßer Datteln, zarter Eiche in Harmonie mit der Finesse von Apfel, Birne und Spuren von Grapefruit.

Whisky-EnthusiastInnen haben die Möglichkeit, sich ab Mitte November 2024 direkt über Brown-Forman Deutschland um den Kauf dieser luxuriösen Rarität, deren Preis bei 28.000 Euro (brutto, UVP) liegt, zu bewerben und stolze/r BesitzerIn einer der weltweit nur 37 existierenden Exemplare dieser Ultra Premium Edition zu werden.