Bushmills 12 Year Old wird erstmalig für den deutschen Markt erreichen und langfristig ins Kernsortiment einziehen. Der Single Malt Irish Whiskey mit einem Finish in Marsala-Fässern wird ab sofort im Lebensmittelhandel zur UVP von 45,- Euro erhältlich sein.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir erhalten haben:

Sizilien im Glas: Bushmills launcht Single Malt Irish Whiskey 12 Year Old mit Marsala-Finish in Deutschland

„Streben nach Perfektion. Seit 1608“. Nach diesem Motto produziert die beliebte Whiskey-Marke Bushmills schon seit langer Zeit ihre einzigartigen Single Malt Irish Whiskeys. Immer wieder überrascht die Marke dabei Whiskey-Neulinge und -Liebhaber*innen mit spannenden Neuheiten. So auch in diesem Jahr. Denn erstmalig wird der Bushmills 12 Year Old Single Malt Irish Whiskey für den deutschen Markt erhältlich sein und langfristig ins Kernsortiment einziehen. Dabei entführt die Qualität an die sizilianische Küste – das Finish in Marsala-Fässern verleiht diesem Whiskey Noten von gewürzten Trockenfrüchten und eine luxuriöse Honigsüße. Hier trifft echtes irisches Whiskey-Handwerk auf italienisches Dolce Vita. Die neue Single Malt-Qualität wird ab sofort im Lebensmittelhandel zur UVP von 45,- Euro erhältlich sein.

Wer an Sizilien denkt, hat vielleicht barocke Kunst, wundervolle Strände und kulinarische Hochgenüsse im Kopf – darunter auch der bekannte Marsala, der nach der Region benannt ist, in der er produziert wird. Dieser beliebte Likörwein wird heute häufig als Dessertwein serviert und zeichnet sich durch eine fruchtige Süße sowie nussige oder würzige Beiklänge aus. Auch Noten von Vanille, Honig und Mandeln schwingen mit. Und genau diese Noten machen die Fässer, in denen er gereift wird, zu idealen Kandidaten für das Bushmills Single Malt Irish Whiskey-Finish.

Der unverwechselbar weiche Geschmack und berühmte Hausstil der Marke entwickeln sich während des sechsmonatigen Finishs in Marsala-Fässern zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis, das sich durch ein cremiges Mundgefühl und reichhaltige Honignoten, gewürzte Früchte und karamellisierten braunen Zucker auszeichnet. Auch ein deutlich nussiger Malzcharakter kommt zum Vorschein, bevor sich der Whiskey in einem starken und leicht trockenen Abgang mit den warmen Aromen von Ingwer und gewürzten Birnen am Gaumen verabschiedet.

Insgesamt durchläuft das kastanienfarbene Liquid einen mehr als zwölfjährigen Reifeprozess. Nach der dreifachen Destillierung, die allen Bushmills Whiskeys ihren milden Geschmack verleiht, lagert er zunächst für zwölf Jahre in ausgewählten Oloroso-Sherry- und Bourbon-Casks, in denen sich sein Grundgeschmack festigt. Die Veredelung in handverlesenen sizilianischen Marsala-Fässern dauert noch einmal sechs Monate, in denen die zusätzlichen Aromen der getrockneten Früchte und eine zarte nussige Trockenheit aus den Fässern in den Whiskey übergehen. Genau diese Noten von trockenen Früchten, Gewürzen sowie zusätzlich kandierte Äpfel zeigen sich auch in der Nase. Sie laden dazu ein, diese gelungene Kombination aus irischem Whiskeyhandwerk und italienischer Dolce Vita zu zelebrieren – am besten pur oder je nach Geschmack mit einem Tropfen Wasser verdünnt.

Ab sofort ist Bushmills 12 Year Old zu einem UVP von 45,- Euro ein fester Bestandteil in der prestigeträchtigen Bushmills Single-Malt-Range aus der Old Bushmills Distillery. Er ergänzt damit die Premium-Qualitäten Bushmills 10 Year Old, 14 Year Old, 16 Year Old und 21 Year Old sowie die luxuriösen neuen 25 Year Old, 30 Year Old und 31 Year Old Single Malts.

Importeur & Vertrieb Handel

Eggers & Franke GmbH

www.egfra.de

Vertrieb Gastronomie

Reidemeister & Ulrichs GmbH

www.ruu.de

Über Bushmills® Irish Whiskey

Bushmills® Irish Whiskey wird mit Sorgfalt und Leidenschaft in der ältesten lizenzierten Whiskey-Brennerei der Welt, der Old Bushmills Distillery, hergestellt. Bushmills blickt auf eine mehr als 400-jährige Tradition in der Whiskeyherstellung zurück, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Der preisgekrönte dreifach destillierte Single Malt Whiskey der Marke ist bekannt für seinen unverwechselbaren weichen Geschmack und seinen berühmten Hausstil.

www.bushmills.com

Über Eggers & Franke

Das 1804 gegründete Importhandelshaus Eggers & Franke ist einer der bedeutendsten Wein- und Spirituosenhändler Deutschlands und Vertriebspartner für internationale Wein- und Spirituosenmarken im Lebensmitteleinzelhandel und Cash & Carry. Eggers & Franke ist eine Tochtergesellschaft der gleichnamigen Firmengruppe, zu der auch die Bremer Gastronomie- und Fachhandelsspezialisten Reidemeister & Ulrichs Domaines & Châteaux und EGGERSSOHN sowie die Versandhändler Ruyter & Ast und Ludwig von Kapff gehören.

Über Reidemeister & Ulrichs

Reidemeister & Ulrichs Domaines & Châteaux ist ein traditionsreiches Importhandelshaus und nationaler Vertriebs- und Marketingpartner für hochwertige Weine und Spirituosen mit Sitz in der Bremer Überseestadt. Mit über 180 Jahren Erfahrung im Handel von Weinen und Spirituosen ist Reidemeister & Ulrichs auch heute einer der führenden Distributeure an Kunden im Weinfachhandel, in der Gastronomie und Hotellerie in ganz Deutschland.