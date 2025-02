In weniger als drei Wochen ist es wieder so weit: Die Finest Spirits wird seine Türen in der Kulturhalle Zenith im Münchner Norden öffnen. Vom 21. bis 23. Februar 2025 geht das Spirituosenfestival in die nächste Runde.

Alles, was Sie an den drei Tagen auf der Finest Spirits erwarten dürfen, haben die Veranstalter in einer Pressemitteilung zusammengefasst:

Finest Spirits 2025 – Next Level. We do it again!

Das Spirituosenfestival Finest Spirits feierte im letzten Jahr in München ein grandioses Comeback. Die Kombination aus Genuss und Education begeisterte über 4.500 Besucherinnen und Besucher. Vom 21. bis 23. Februar 2025 geht die Finest Spirits in die nächste Runde!

Die beliebte Spirituosenmesse Finest Spirits München öffnet vom 21. bis 23. Februar 2025 wieder ihre Tore – zum zweiten Mal in Folge in ihrem neuen Zuhause, der Kulturhalle Zenith im Münchner Norden. Drei Tage lang haben Besucherinnen und Besucher wieder die Gelegenheit, eine exquisite Auswahl an Premium-Spirituosen zu entdecken und zu verkosten. Seit 2005 präsentiert die Finest Spirits Jahr für Jahr ein beeindruckendes Portfolio an hochwertigen Destillaten.

Bei den rund 100 Ausstellern warten mehr als 500 edle Tropfen auf die Gäste: von feinen deutschen und internationalen Whisk(e)ys über angesagte Gin-Kreationen und edle Rums bis hin zu aromatischen Tequilas und vielseitigen Obstbränden. Mit dem neuen Veranstaltungskonzept „Education is king“, das sich verstärkt auch an Spirituoseneinsteiger richtete, setzte die Finest Spirits München in einem Relaunch 2024 neue Maßstäbe und feierte einen fantastischen Erfolg.

Mehr Vielfalt, mehr Erlebnis, mehr Genuss

In der Konsequenz hatte die Finest Spirits dieses Jahr nicht nur einen erheblichen Ausstellerzuwachs zu verzeichnen, sondern setzt nun auch alles daran, den Besuchern eine noch größere Vielfalt anzubieten. Neben den klassischen Spirituosen wie Whisk(e)y, Gin, Rum, Tequila können viele innovative oder exotische Produkte wie Baijiu, alkoholfreier Aperitif oder japanische Spirituosen verkostet werden, die Fans wie Fachleute aus Handel und Gastronomie gleichermaßen begeistern werden. Neben den etablierten Partnern wie Suntory Global Spirits, Rising Brands oder den renommierten Importeuren Eggers und Franke sowie Kirsch Import sind zahlreiche kleine Destillerien („Small Spirits“) und Start-ups („Young Spirits“) mit dabei. Aufstrebende Marken erhalten damit oftmals die erste Chance, ihre Produkte einem breiteren Publikum vorzustellen.

Andrea Meininger-Apfel vom veranstaltenden Meininger Verlag zeigt sich optimistisch:

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Veranstaltungskonzept und mittels unserer Sensorik- und Basisseminare so viele Newbies und Einsteiger für die bunte Welt der Spirituose begeistern können. Dabei geht es uns gleichermaßen um maßvollen Genuss und die Spirituose als Kulturgut und Naturprodukt. Wir sind keine Trink- sondern eine Verkostungsmesse und sind uns unserer Verantwortung voll bewusst.“

Abgerundet wird das Event durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit rund dreißig spannenden Masterclasses unterschiedlicher Themen, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Genießerinnen und Genießer ansprechen dürften.

Die Bar- und Gastroszene im Fokus

Auch für die Profis aus der süddeutschen Bar- und Gastroszene gewinnt die Finest Spirits zunehmend an Relevanz. Das renommierte Magazin für Barkultur „Mixology“ und das Gastronomie-Fachmagazin „Fizzz“ begleiten die Messe mit aufregenden Aktionen und exklusiven Masterclasses nur für Fachbesucher. So wird die Finest Spirits 2025 zum perfekten Treffpunkt für wirklich alle, die sich für hochwertige Spirituosen und moderne Gastronomie begeistern.

Über die Finest Spirits München

Die Finest Spirits München ist die Messe für Premiumspirituosen mit internationalem Festivalcharakter. Das Event hat sich seit der Gründung 2005 zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen für Edelspirituosen in Europa entwickelt. Ursprünglich für Endverbraucher angelegt, nutzen zunehmend Gastronomen, Bartender und Händler diese Plattform des feinen Genusses. Der BSI – Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie und -importeure unterstützt mit seiner Schirmherrschaft die Finest Spirits München. Veranstalter der Messe ist der Meininger Verlag.

Die Finest Spirits auf einen Blick

Event-Location: Kulturhalle Zenith I Lilienthalallee 29 I 80939 München

Ab U-Bahn-Station Freimann steht im 10-Minuten-Rhythmus ein kostenloser Shuttle-Service zum Veranstaltungsort zur Verfügung.

Event-Zeitraum: 21. bis 23. Februar 2025

Öffnungszeiten:

Freitag, 21. Februar 2025: 16.00 Uhr – 22.00 Uhr

Samstag, 22. Februar 2025: 14.00 Uhr – 21.00 Uhr

Sonntag, 23. Februar 2025: 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Tickets:

Im Ticketpreis von 25 Euro sind 5 Gratis-Kostproben bei den Premium-Partnern, die Wasserversorgung vor Ort, der Shuttle-Service ab U-Bahn-Station Freimann sowie das Verkostungsglas zum „mit-nach-Hause-nehmen“ inkludiert.

Tickets sind unter https://finest-spirits.de/besuchende/tickets-preise/ buchbar.