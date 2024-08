Finest Spirits geht vom 21. bis 23. Februar 2025 in die nächste Runde!

Die Finest Spirits München hat heute offiziell den Termin für die nächste Inkarnation der Spirituosenmesse angekündigt: Vom 21. bis 23. Februar wird man im Zenith München in der Lilienthalallee wieder zahlreiche Aussteller und Abfüllungen vorfinden.

Was genau die Gäste im nächsten Februar erwartet, haben die Veranstalter in einer Pressemitteilung zusammengefasst:

We do it again: Vom 21. bis 23. Februar 2025 geht die Finest Spirits in die nächste Runde!

Mit einem breiten Angebot an Premiumspirituosen und einem innovativen Ausstellungskonzept setzte die Finest Spirits 2024 neue Maßstäbe.

Der Besucherandrang gleich am ersten Eröffnungstag und auch an den beiden weiteren Messetagen übertraf im Februar alle Erwartungen. Am Samstag war die Messe sogar restlos ausgebucht. Zudem berichteten Aussteller von ausverkauften Ständen, denn das herausragende Spirituosenangebot weckte die Shoppinglust der Besucher. Von deutschen und internationalen Whiskys über trendige Gin-Kompositionen bis hin zu hochwertigen Rums, Tequilas und Obstbränden bot die Finest Spirits eine umfassende Auswahl für jeden Geschmack. Besonders im Fokus standen zudem Bio- und Craft-Spirituosen, die das wachsende Interesse an nachhaltigen und handwerklich hergestellten Produkten widerspiegeln.

Jung, genussfreudig, wissensdurstig.

Durch kundenspezifische Kommunikation gelang es dem Finest Spirits-Team eine Zielgruppe zu begeistern, die die Spirituosenindustrie jetzt dringend braucht: Ein junges, genussfreudiges und höchst interessiertes Publikum mit großer Kaufbereitschaft. Der Fachbesucheranteil lag bei 15 Prozent, darunter waren Bartender aus angesagten Bars, Szenegastronomen Münchens, Getränkehändler sowie Einkäufer aus dem F&BBereich, die die Finest Spirits als wichtigen Branchentreffpunkt zum Netzwerken und zur Inspiration nutzten. Auch die Aussteller zeigten sich begeistert von der neuen Location „Zenith“ und der Quantität und Qualität der Gäste.

Education is king – auch 2025

Dem Leitmotto „Education is king“ folgend wurden mehr als 20 Masterclasses angeboten, die während der drei Veranstaltungstage unter kompetenter Anleitung von Spirituosenexperte Jürgen Deibel in neue sensorische Welten entführten. Erstmalig wurden auch Sensorik-Seminare angeboten, die sowohl Einsteigerinnen

und Einsteigern als auch Kennerinnen und Kennern spannende Einblicke in die Welt der Spirituosen boten. Dazu gab es erstmals exklusive Sessions für die Fachbesucher, die viel wertvollen Input für die gastronomische Praxis lieferten. Auch 2025 wird es wieder ein spannendes Angebot an Masterclasses, Workshops und Tastorials geben. Das „Mixology“-Team wird mit seinem Cocktail Corner und einem topaktuellen Drink-Menu wieder zum hochfrequentierten Treffpunkt für Profis aus nah und fern. Dazu kommen noch mehr hochkarätige Spirituosen als im vergangenen Jahr.

Hochkarätige Gastgeber

Schon jetzt haben viele spannende Unternehme ihre Teilnahme bestätigt. Als Premiumpartner werden im Februar 2025 die Spirituosenexperten von Eggers & Franke mit der herausragenden Whiskymarke Bruichladdich dabei sein, Kirsch Import mit dem Kult-Whisky Smokehead und Rising Brands mit dem Rum- Aufsteiger The Demon’s Share. Darüber hinaus präsentieren sich zahlreiche weitere Top-Importeure und Brand-Owner wie Diversa, Schlumberger, Lantenhammer, Kammer Kirsch, Slyrs, Suntory Global Spirits oder Ferrand. Und täglich werden es mehr.

Über die Finest Spirits München:

Finest Spirits München ist die Messe für Premiumspirituosen mit internationalem Festivalcharakter. Das Event hat sich seit der Gründung 2005 zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen für Edelspirituosen in Europa entwickelt. Ursprünglich für Endverbraucher angelegt, nutzen zunehmend Gastronomen, Bartender und Händler diese Plattform des feinen Genusses. Der BSI – Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie und -importeure unterstützt mit seiner Schirmherrschaft die Finest Spirits München. Veranstalter der Messe ist der Meininger Verlag.