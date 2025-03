Am 29. Mai feiert man in Deutschland Vatertag – und diesen Tag nimmt sich Bushmills zum Anlass, Ihnen nicht nur einen Whisky aus der breit gefächerten Range der nordirischen Destillerie vorzustellen, sondern auch drei klassische Cocktailrezepte mit Bushmills – als Anregung für den im wahrsten Sinn des Wortes „Feier“tag.

Finden Sie alles dazu untenstehend – wie immer viel Vergnügen mit den Rezepten:

Cocktail- oder Bollerwagentour? Stilvoller Vatertag mit Bushmills Irish Whiskey

Vatertag – das bedeutet Zeit mit Familie und Freunden verbringen, genussvolle Stunden und eine Auszeit vom Alltag. Wer seinem Vater am 29. Mai einmal „Danke“ sagen möchte, hat dafür am besten auch ein passendes Geschenk parat. Die Whiskeys von Bushmills eignen sich perfekt, denn unter ihnen finden sich einige ganz besondere, lang gereifte Tropfen, die Genießerherzen höherschlagen lassen. Ob purer Genuss mit den Single Malt Irish Whiskeys oder mit dem Black Bush als Basis für elegante Cocktails – Bushmills bietet reichhaltigen Geschmack für einen unvergesslichen Vatertag. Wie wäre es deshalb statt einer klassischen Bollerwagentour mal mit einer stilvolleren Alternative: einer Whiskey-Cocktailtour. Besonders Experimentierfreudige kommen hier auf ihre Kosten und müssen dazu nicht einmal die eigenen vier Wände verlassen.

Seit über 400 Jahren bewahrt die Old Bushmills Distillery ein einzigartiges Handwerk, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. So wie Väter ihre Werte, Geschichten und Erfahrungen an ihre Kinder weitergeben, lebt auch in jedem Tropfen Bushmills das Wissen vieler Meister-Destillateure fort. Die Kunst der Whiskey-Herstellung erfordert Geduld, Hingabe und Zeit – genau wie die besonderen Bindungen, die zwischen Vätern und ihren Kindern entstehen. Mit einem Glas Bushmills Whiskey auf den Vatertag anzustoßen ist daher mehr als nur ein Genussmoment. Es ist eine Hommage an Beständigkeit, Erfahrung und die kleinen, kostbaren Rituale, die Familien verbinden.

Für Kenner: Bushmills 14 Year Old Single Malt Irish Whiskey

Perfekt zum Anstoßen geeignet: Der Bushmills

14 Year Old Single Malt Irish Whiskey. Mit seiner rubinroten Farbe und den exotisch- fruchtigen Aromen bringt er frischen Wind ins Glas. Kenner*innen wissen die weiche Textur zu schätzen und schmecken feine Noten von Mango, Ananas, Honig und Zimt. Sein Finish erhält er nach 14 Jahren in Bourbon-Fässern durch die Reifung in ausgewählten Malaga-Fässern. Dieser Prozess verleiht ihm eine faszinierende Tiefe, die sowohl Whiskey-Fans als auch Weinliebhaber*innen begeistert. Irische Destillierkunst verbindet sich hier mit spanischer Weintradition und sorgt für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis zum Vatertag am 29. Mai. Jetzt im Fachhandel sowie online auf www.club-of-spirits.de zur UVP von 55,- Euro erhältlich.

Für Experimentierfreudige: Cocktailtour mit Bushmills Black Bush

Warum die Ferne suchen, wenn das perfekte Vatertagsabenteuer direkt zu Hause beginnt? Statt der klassischen Bollerwagentour lädt eine Whiskey-Cocktailtour im heimischen Wohnzimmer dazu ein, neue Aromen zu entdecken und in entspannter Atmosphäre besondere Drinks zu genießen. Wer gerne Neues ausprobiert und Whiskey- Mixgetränken gegenüber aufgeschlossen ist, greift hier am besten zum Bushmills Black Bush. Ein hoher Anteil Malt Whiskey sowie eine perfekt darauf abgestimmte Menge an Grain Whiskey machen die Grundlage für diesen besonderen Blend aus. Während seiner Reifung in Oloroso Sherry-Fässern und Bourbon Whiskey-Fässern entwickelt der Black Bush seine fruchtige Tiefe und einen intensiven Charakter. Durch die dreifache Destillation bleibt er dennoch außergewöhnlich sanft und entfaltet einen ganz einzigartigen Geschmack, mit Nuancen von Kirsche, Pfirsich und Nuss.

Perfekt für eine Cocktailtour zu Hause, bei der nicht nur probiert, sondern auch selbst gemixt wird. Mit Vater, Familie oder Freund*innen – hier wird gerührt, geschüttelt und experimentiert. Kein Stress, kein Wetterrisiko, nur guter Whiskey, spannende Rezepte und gemeinsame Genussmomente. So wird der Vatertag nicht nur stilvoll, sondern auch unvergesslich. Den Black Bush gibt es im Fachhandel sowie online zur UVP von 20,99 Euro. Slainté!

Rezepttipp: Bushmills Whiskey Sour

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

25 ml frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

2 Spritzer Angostura Bitters

15 ml Eiweiß

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronen- oder Orangenzeste

Zubereitung:

Den Zitronensaft, Zuckersirup und Eiweiß mit dem Black Bush in einen Shaker geben. Mit zwei Spritzern Angostura Bitters verfeinern. Zunächst als Dry Shake ohne Eis kräftig schütteln, bis ein feiner Schaum entsteht. Dann Eis hinzugeben und erneut shaken, bis der Drink kalt ist. Über frisches Eis ins Glas abseihen. Mit einer Zitronen- oder Orangenzeste garnieren. Fertig!

Rezepttipp: Bushmills Black Fashioned

Zutaten:

50 ml Black Bush

ein Teelöffel Demerara-Zuckersirup oder 1 TL Kristallzucker

Spritzer Angostura Bitters Orangenzeste

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Orangenzeste und nach Belieben eine Maraschinokirsche

Zubereitung:

In einem Rührglas Black Bush, Zuckersirup und Angostura Bitters langsam über Eis rühren, bis die Mischung gut gekühlt ist. Über frisches Eis in einen gekühlten Tumbler abseihen und mit einer Orangenzeste und nach Belieben einer Maraschinokirsche garnieren.

Rezepttipp: Bushmills Black Apple

Zutaten:

5 cl Bushmills Black Bush

1 cl Zitronensaft

10 cl Apfelsaft mit Thomas Henry Soda Water

1 cl roter Wermut (zum Beispiel Carpano Antica Formula Vermouth)

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenzeste

Zubereitung:

Bushmills Black Bush, Zitronensaft und Apfelsaft mit Thomas Henry Soda Water in einen mit Eiswürfeln gefüllten Tumbler geben. Vorsichtig mit Wermut aufgießen und mit einer Zitronenzeste garnieren.

Auf einen einzigartigen Vatertag mit Bushmills Irish Whiskey!