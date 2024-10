Regelmäige Leser unserer Seite werden über die Änderungen im Portfolio und die beiden neuen Abfüllungen aus der Brennerei Bladnoch in den Lowlands bereits im September gelesen haben – der deutsche Importeur Alba Import hat die Fakten aber nun in so übersichtlicher Form und vor allem in deutscher Sprache zusammengestellt, dass wir deren Presseinformation für Sie gerne bringen:

“The Bold Spirit of Galloway”

Bladnoch Distillery strukturiert ihr Portfolio um und präsentiert zwei neue Expressions

Die südlichste Brennerei Schottlands und älteste Brennerei in den Lowlands gibt ihren Whiskys den Beinamen „The Bold Spirit of Galloway“ und hat ihre Range neu gegliedert.

Mit Fug und Recht darf Bladnoch von sich behaupten, eine der schillernden Brennereien Schottlands zu sein, mit einer bewegten Geschichte wie kaum eine andere. Die altehrwürdige Brennerei liegt in Galloway, im westlichen Teil der schottischen Lowlands, weit ab von den Hauptverkehrsstraßen. Mehrere Besitzerwechsel und Schließungen hat sie hinter sich und trotzdem ist sie nun mehr denn je präsent auf dem Markt – „the Bold Spirit of Galloway“.

Die Core Range mit den Produkten Bladnoch „Vinaya“, „Samsara“, „Liora“ und „Alinta“ wird zukünftig unter dem Titel „Twinned Cask Collection“ präsentiert. Für jede der vier Qualitäten vermählt Bladnoch’s Master Distiller Dr. Nick Savage das Destillat der Brennerei aus zwei durchgehend gereiften Fassarten:

Vinaya = Bourbon und Oloroso Sherry

Samsara = Bourbon und Californian Red Wine

Liora = Bourbon und Virgin Oak

Alinta = Bourbon und Pedro Ximenez Sherry

Nach achtjähriger Schließung (2009 – 2017) wurde Bladnoch Distillery durch den australischen Unternehmer David Prior zu neuem Leben erweckt. Abfüllungen mit Single Malt aus der Zeit vor der Schließung präsentiert die Brennerei zukünftig unter dem Titel „The Heritage Collection“. Hier gab es bisher die Versionen Bladnoch „11 Years / Bourbon Barrel matured“, Bladnoch „14 Years / Oloroso Sherry matured“, Bladnoch „19 Years /Pedro Ximenez Sherry matured“ und Bladnoch „30 Years“.

Im Zuge der Neugliederung des Bladnoch Portfolios wird der Bladnoch 11 nun abgelöst von der neuen 13-jährigen Qualität, ebenfalls gereift in besten Bourbon Fässern, während Bladnoch 14 mit einer 16 Jahre durchgehend in Oloroso Sherry Fässern gereiften Qualität ersetzt wird.

Bladnoch 13 Jahre, Bourbon Cask Matured, 46,7 % vol.

Bladnoch 13 Jahre ist der Nachfolger des beliebten Bladnoch 11 Jahre und reift zu 100% in ex Bourbon Fässern. Da die Brennerei vor 13 Jahren bereits zwei Jahre geschlossen war, sind in der Flasche allerdings mindestens 15 Jahre alte Destillate vereint. Hier hat man, um die Heritage Collection altersmäßig abzustufen, den Whisky jünger deklariert als er tatsächlich ist.

Tastingnotes

In der Nase tritt er üppig floral und fruchtig mit viel Honig, Aprikose und Vanille auf. Am Gaumen zeigen sich die Bladnoch-typischen Aromen von Heu und Gras gepaart mit frischen Äpfeln, tropischen Früchten und Anklängen von Gewürzen. Der Abgang ist lang, cremig und fruchtig-süß.

Bladnoch 16 Jahre, Oloroso Sherry Cask Matured, 46,7 %

Bladnoch 16 Jahre folgt auf Bladnoch 14 Jahre undreifte wie dieser ebenso durchgehend in Oloroso Sherry Casks. Die Intensität dieser Abfüllung ist herausragend, Liebhaber/innen von Sherry-dominierten Malts kommen voll auf ihre Kosten.

Tastingnotes

In der Nase dominieren Gewürze sowie süße Eiche und intensive Aromen von Rosine, Sultanine und Orangenschale. Am Gaumen üppig mit Trockenfrüchten, saftigem Früchtekuchen, Zimt und süßer Schokolade. Der Nachklang verweilt lang mit einer leicht trockenen Note.

Seit Wiedereröffnung der Brennerei im Jahr 2017 hat das Team von Bladnoch höchstes Augenmerk auf das Woodmanagement gelegt – 95% aller seitdem befüllten Fässer waren First Fill Qualität. Master Blender Nick Savage komponiert seine Whiskys nach dem Motto „Taste First“. Dazu vermählt er jüngere und ältere Bladnoch Destillate sowie verschiedene Fassarten, das Alter der jeweiligen Bestandteile ist dabei nebensächlich, vorrangig ist ein möglichst komplexes und intensives Geschmacksprofil bzw. -erlebnis.

Und da mittlerweile mehr Fässer von hervorragender Qualität zur Verfügung stehen als in den ersten Jahren nach dem Neustart und zudem die Nachfrage nach dem „Bold Spirit of Galloway“ weltweit gestiegen ist, war es Bladnoch Distillery möglich, im Zuge der Neustrukturierung des Portfolios und der Anhebung der Altersstufen, die Preise für die Qualitäten in der Twinned Cask Collection zu senken.

Alba Import, der deutsche Importeur für die Produkte der Bladnoch Distillery, kommentiert:

„Die schwierige Historie von Bladnoch Distillery mit mehreren Schließungen macht es ab und an erforderlich, die verschiedenen Abfüllungen des Bladnoch Single Malts neu zu kreieren. Eine Herausforderung für Master Distiller/Blender Dr. Nick Savage und Chance zugleich. Es beeindruckt uns sehr, wie er mit seiner großen Expertise und seinen Qualitätsansprüchen der Queen of the Lowlands endlich den Platz in der Whiskywelt beschert, den sie schon lange verdient hat.“