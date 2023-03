Jack Daniel’s mit zwei neuen Abfüllungen der Aged Series

Innerhalb der Aged Series stellt Jack Daniel’s zwei neue Tennessee Whiskeys vor, Jack Daniel’s 12 Years Old und 10 Years Batch 2 (Batch 1 erschien im Spätsommer 2021). Die Maische besteht bei beiden Abfüllung zu 80 % aus Mais, zu 12 % aus gemälzter Gerste und zu 8 % aus Roggen, und ist somit gleich der Zusammensetzung wie bei Jack Daniel’s Old No. 7. Der 12 Jahre alte Tennessee Whiskey kam mit 53,5 % Vol. (107 Proof) in die Flaschen, der zwei Jahre jüngere mit 48,5 % Vol. (97 Proof).

Jack Daniel’s 12 Years Old Tennessee Whiskey und 10 Years Old Tennessee Whiskey Batch 2 sollen in den USA ab März 2023 erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreisen für die 70-cl-Flaschen beträgt 80 bzw. 70 US-Dollar, beide Abfüllungen werden vermutlich wohl nur in den USA erhältlich sein.