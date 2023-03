Zum 200. Geburtstag der Brennerei: Springbank Countdown Collection series

In fünf Jahren darf die 1828 gegründete Springbank Distillery ihren 200. Geburtstag feiern, und sie wird dies auch intensiv und ausgiebig tun. Wie sie ankündigt, wird es im Vorfeld und während des 200-jährigen Jubiläums eine Vielzahl von besonderen Veranstaltungen, Erlebnissen und Gewinnen geben. Dazu gehört auch sicherlich die neue Countdown Collection series. Innerhalb dieser fünfteiligen Reihe wird jedes Jahr bis zum Jubiläum eine spezielle Abfüllung aus der Destillerie erscheinen. Jede Edition ist auf nur 500 Flaschen limitiert, die Möglichkeit des Erwerbs wird über eine Lotterie verlost.

Näheres zu den Bottlings ist dem Presseartikel auf Whisky Intelligence (und auch nicht im unten eingebetten Promtion-Video) nicht zu entnehmen. Das dazu gehörende Foto zeigt allerdings die Flasche eines 27 Jahre alten Springbanks, der mit 47,1 % Vol. abgefüllt ist. Mehr Antworten sind möglicherweise innerhalb der Live-Diskussion über die Reihe The Countdown Collection in Erfahrung zu bringen. Sie findet am Freitag, 17. März ab 19:30 Uhr (GMT) auf den den Facebook, Instagram und Youtube Kanälen der Brennerei statt.