Neu vom Jack Daniel’s: Tennessee Travelers und Jack Daniel’s 10 yo

Brown-Forman kann in dieser Woche für seine Brennerei Jack Daniel’s einige interessante Abfüllungen präsentieren. In Zusammenarbeit mit Gebr Heinemann erscheint die exklusive Travel-Retail-Serie Jack Daniel’s Tennessee Travelers. Die ersten beiden Abfüllungen der Reihe, „Sweet and Oaky“ und „Bold and Spicy“, sind ab Herbst zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,90 € für 50 cl erhältlich. Die Tennessee Travelers werden begleitet, wie The moodie davitt report Heinemann Director Marketing Jens Peter Peuckert zitiert, „von einer breit angelegten digitalen Kampagne bis hin zu In-Store-Promotions an Flaggschiff-Flughäfen wie Istanbul, Frankfurt, Amsterdam und Moskau Sheremetyevo.“

Mit dem Jack Daniel’s 10 year old veröffentlicht die US-Brennerei aus Tennessee zum ersten Mal ihren ersten Whiskey mit einer Altersangabe seit über einem Jahrhundert, wie Forbes schreibt. Ermöglicht wurde dies auch durch den Ausbau der Brennerei vor 5 Jahren. Durch die zwei neuen und zusätzlichen Stills und 14 Fermenter gibt der Destillerie nun die Kapazitäten und Möglichkeiten, ihren Whiskey etwas länger lagern und reifen zu lassen. Um so dann coole Sachen zu machen, sagt Chris Fletcher, Jack Daniel’s Master Distiller, gegenüber Forbes. Jack Daniel’s 10 yo ist mit 97 Proof (48,5% Vol.) abgefüllt und erscheint im nächsten Monat zu einem Preis von 70$ für die 750ml-Flasche in den Regalen. Die erste Charge wird nur limitiert erhältlich sein, und sicherlich auch nur in den USA. Doch soll diese Abfüllung jährlich neu erscheinen. Und vielleicht ja auch mal bei uns.