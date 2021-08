Neu: Fettercairn Warehouse 2 Batch Nr. 002

Nicht ganz sechs Monate nach Batch Nr. 001 (wir berichteten) veröffentlich Whyte & Mackay bereits Batch Nr. 002 der Fettercairn Warehouse Collection. Der Spirit des Fettercairn Warehouse 2 Batch Nr. 002 wurde 2009 destilliert und reifte in einer Kombination aus First-Fill-Ex-American-Rye-Barrels und First-Fill-Ex-Bourbon-Barrels. Handverlesene 29 Fässer aus dem Warehouse 2 vermählte Gregg Glass, Whisky Maker bei Whyte & Mackay, miteinander, die dann mit 48,5% Vol. in 6.000 Flaschen gefüllt wurden.

Fettercairn Warehouse 2 Batch Nr. 002 wird in dieser Woche in ausgewählten Fachgeschäften in wichtigen globalen Märkten (darunter Großbritannien, die Niederlande, Deutschland, Belgien und Frankreich) eingeführt. Die UVP in Großbritannien beträgt wie beim Batch Nr. 001 wieder £ 55, was immer noch in etwa 65 € entsprechen würde.